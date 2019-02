Altbach / DPA

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Altbach (Kreis Esslingen) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Heizöllaster sei am Brand beteiligt, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Feuerwehr war demnach am Morgen noch mit Löscharbeiten beschäftigt, die Brandursache war unklar. Der Fahrer des Öllasters sowie zwei Hausbewohner wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Wie viele Menschen sich im Haus aufhielten, sei noch nicht geklärt.