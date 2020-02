Im Berufungsprozess um die Verurteilung eines Schweinezüchters wegen Tierquälerei in der Massentierhaltung wird heute das Urteil des Ulmer Landgerichts erwartet. Im März 2019 hatte das Ulmer Amtsgericht den Mann zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Tierschützer begrüßten die im Vergleich zu ähnlichen Fällen hohe Strafe als „historisch“. Jedoch machten Verteidigung und Staatsanwaltschaft geltend, das Amtsgericht habe strafmildernde Umstände wie das Geständnis des Angeklagten sowie dessen eingeschränkte Schuldfähigkeit und gesundheitliche Probleme nicht in genügendem Maße berücksichtigt.

Dem Züchter waren katastrophale Zustände in seinen Ställen in Merklingen (Alb-Donau-Kreis) zur Last gelegt worden, wo Hunderte Schweine verendeten oder wegen Verletzungen auf Weisung des Veterinäramts getötet werden mussten. Aktivisten der Soko Tierschutz protestierten während des Berufungsverfahrens und forderten, der Verurteilte müsse weiterhin eine Haftstrafe verbüßen.

