Sonne, Regen und Gewitter - das Wetter im Südwesten wird am Wochenende voraussichtlich wechselhaft. Am Samstag werde es zwar zunächst freundlich, im Tagesverlauf und in der Nacht zum Sonntag seien aber Schauer und einzelne Hitzegewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 27 Grad im Bergland und 33 Grad am Oberrhein.

Am Sonntag erwartet der Wetterdienst in Oberschwaben und am Bodensee zunächst noch einzelne Schauer und Gewitter. Ab der Mittagszeit solle es dort meist trocken bleiben. Zudem zeige sich die Sonne, die Temperaturen erreichen laut Prognose maximal 31 Grad.

