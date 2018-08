Stuttgart Woche im Südwesten startet heiß: Gewitter erwartet

Stuttgart / DPA

Im Südwesten bleibt es zu Beginn der neuen Woche weiterhin sonnig und heiß. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 Grad im Bergland und 36 Grad an der Tauber und in der Kurpfalz, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart mit. Vom Nachmittag an könne es dann zu einzelnen Gewittern im Süden des Landes kommen. Dabei seien punktuell auch Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter sowie Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern möglich. Dem DWD zufolge betragen die Maximaltemperaturen am Dienstag bis zu 37 Grad. Erst Ende der Woche ist demnach mit einer Abkühlung auf etwa 27 Grad zu rechnen.

Deutscher Wetterdienst

DWD-Prognose für Baden-Württemberg