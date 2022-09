Queen Elizabeth II. hat am vergangenen Sonntag von Schloss Balmoral in Schottland aus ihre letzte Reise angetreten. Nach dem Tod von Westminster Abbey wird Queen Elizabeth II. am Montagabend im Kreis ihrer Familie in Windsor begraben? Die verstorbenehat am vergangenen Sonntag von Schloss Balmoral in Schottland aus ihre letzte Reise angetreten. Nach dem Tod von Elizabeth II. wird das Staatsbegräbnis am kommenden Montag in London der Höhepunkt der Trauerphase sein. Nach dem Staatsakt in derwird Queen Elizabeth II. am Montagabend im Kreis ihrer Familie in beigesetzt . Doch wo genau wird die Königin

Aufbahrung und Staatsbegräbnis der Queen

Leichnam der Königin ist noch bis Montagfrüh in der Westminster Hall, dem ältesten Teil des britischen Parlaments Staatsbegräbnis am kommenden Montag in London wird der Höhepunkt der Trauerphase sein. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey nehmen Schloss Windsor im engen Familienkreis beigesetzt. Derist noch bis Montagfrüh in der Westminster Hall, dem ältesten Teil des britischen Parlaments in London aufgebahrt . Hunderttausende Menschen werden erwartet, um der Queen die letzte Ehre zu erweisen. Dasam kommenden Montag in London wird der Höhepunkt der Trauerphase sein. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey nehmen hunderte Staatschefs, gekrönte Häupter und andere Würdenträger aus aller Welt teil. Anschließend wird die Queen aufim engen Familienkreis beigesetzt.

St. George's Chapel: An diesem Ort wird Queen Elizabeth II. begraben

Nach der Trauerfeier wird der Sarg auf der Lafette von der Westminster Abbey zum Triumphbogen Wellington Arch gezogen. Von dort wird er mit einem königlichen Leichenwagen zum Schlosspark von Windsor und über den historischen Long Walk zur Georgskapelle gefahren. Nach dem Gottesdienst wird der Sarg in die königliche Gruft hinuntergelassen, womit der öffentliche Teil der Trauerfeier endet. Die Beisetzung der Queen ist in der King George VI Memorial Chapel, einem besonderen Teil der Hauptkapelle. Auch die Eltern der Queen sowie ihre jüngere Schwester, Prinzessin Margaret, wurden dort beigesetzt. Der Sarg von Prinz Philip wird ebenfalls von der königlichen Gruft in die Gedächtniskapelle überführt und an die Seite seiner Ehefrau verlegt.

Im April 2021 fand dort die Trauerfeier für Prinz Philip statt. St. George's ist nicht nur ein Ort, der den Mitgliedern der königlichen Familien als letzte Ruhestätte dient. Auch Hochzeiten finden dort regelmäßig statt. Prinz Harry und Meghan im Mai 2018 geheiratet. Die Kapelle wird zudem regelmäßig für Taufen der Royals genutzt.

mit dpa und AFP