Nach Schneefall und Glätte hat es auf den Straßen in Baden-Württemberg kaum Unfälle gegeben. Das Polizeipräsidium Ulm teilte am Donnerstagmorgen mit, dass es zu vereinzelten Unfällen gekommen sei. Ein größerer Schaden entstand demnach bei einem Glätteunfall bei Argenbühl (Kreis Ravensburg), als ein Mann mit seinem Transporter in ein Bauernhaus gekracht war. Ansonsten blieb es meist bei Blechschäden.

Auch am Donnerstagmorgen soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf den Straßen glatt werden. Am Vormittag fällt im Süden noch etwas Neuschnee, in weiten Teilen Baden-Württembergs wird es hingegen heiter ohne weiteren Neuschnee. Dabei bleibt es kalt, mit minus neun Grad im höheren Bergland und minus ein Grad im Breisgau.

Auch in der Nacht zum Freitag fällt kein weiterer Schnee. Die Temperaturen sinken auf minus 7 bis minus 14 Grad. In manchen Gebieten wird es mit bis zu minus 20 Grad noch kälter und auf den Straßen kann es wieder glatt werden.

