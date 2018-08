Bucks heile Welt Winke-Arme

Ulm / Gerlinde Buck

Arme Arme. Im Sommer stehen die beiden Vorderextremitäten unter besonders strenger Beobachtung. Wenn es nach der Figurformenpolizei (FFP) geht, sollten die Besitzerinnen von Winke-Armen und ähnlich undefinierten Gliedmaßen das Haus am besten gar nicht oder nur ganzkörperkaschiert verlassen. Vorzugsweise in Sackund­aschgrau, denn Knallfarben ziehen, genau wie Querstreifen und Punkte, alles in die Breite und sind von daher ausschließlich zur Inszenierung filigraner Festfleischkörper vorgesehen.

Von lommeligem Material hingegen muss man laut FFP vor allem dies: ablenken. Eine Softfleischige, die partout blank ziehen und beinhart ärmellos gehen will, sollte wenigstens zu einem Top mit streckenden Längsstreifen greifen, denn die ziehen „den Blick weg von den Armen“. Oder zu einem Hemdchen mit „horizontalem Volant“, denn der „verdeckt die Oberarme fast ganz“. Weist das Bauschgewölle noch dazu ein grafisches Muster auf, um so besser, denn „viele schräge Diagonalen verwirren das Auge und lassen Formen in den Hintergrund treten“.

In der Tat. Nach nur zehn Minuten Kreuz- und Querlesen der Empfehlungen für schrägdiagonales Körper-Management wissen wir nicht mehr, wo oben und unten ist, aber dafür eines ganz genau: lieber Schlabber am Arm als Mus in der Birne. Kein Muster der Welt kann das kaschieren. Wie man bei der FFP deutlichst sieht.