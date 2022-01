Vom Kommunisten zum Landesvater – Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat nicht nur eine steile Karriere in der Politik hingelegt, sondern sich auch von radikalen Extrempositionen verabschiedet. 2011 wurde der 1948 geborene Kretschmann als erster Grünen-Politiker zum Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslandes gewählt – und seitdem zweimal wiedergewählt (2016 und 2021).

Doch wie lebt der 73-jährige Winfried Kretschmann privat? Wo wohnt er und hat er Frau und Kinder? Und welchen Beruf hat er gelernt? Das erfahrt ihr hier – Winfried Kretschmann im Porträt.

Kretschmann ist seit 1975 mit seiner Ehefrau Gerlinde verheiratet. In den fünf folgenden Jahren nach der Heirat kamen die drei Kinder zur Welt. Winfried und Gerlinde Kretschmann wohnen bis heute im Sigmaringer Stadtteil Laiz. Wie das Online-Portal bw24.de berichtet, wollte Gerlinde nicht in die Villa Reitzenstein umziehen, den Dienstsitz des Ministerpräsidenten. Winfried Kretschmann bewohnt dort unter der Woche alleine einige Räume.

Bevor er 2011 zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, war Kretschmann zweimal – von 1983 bis 1984 und von 2002 bis 2011 – Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stuttgarter Landtag. Als Abgeordneter vertritt er den Wahlkreis Nürtingen. Anfang der 1980er Jahre hat er den Landesverband der Grünen in Baden-Württemberg mit gegründet.

Vor seiner Karriere in der Politik arbeitete Winfried Kretschmann bis 1995 als Gymnasiallehrer für Biologie, Chemie und Ethik. Diese Fächer studierte er zwischen 1970 und 1975 an der Universität Hohenheim.

Winfried und Gerlinde Kretschmann sind praktizierende Katholiken. Denselben Beruf haben sie auch: Gerlinde Kretschmann arbeitete bis 2011 als Grundschullehrerin.

Tatsächlich engagierte sich der heutige Ministerpräsident während seines Studiums in kommunistischen Studentengruppen. „Ein fundamentaler politischer Fehler“, so wird Kretschmann auf seiner eigenen Website zitiert. Nach Informationen von news.de drohte ihm wegen seiner kommunistischen Einstellung in den 1970ern sogar einals Lehrer. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass Gerlinde Kretschmann dafür sorgte, dass sich ihr Mann von diesen Organisationen distanzierte.

Winfried Kretschmann hat die absehbare Verzögerung bei derAnfang Januar scharf kritisiert. Die Ministerpräsidenten hätten die Bundesregierung und den Bundestag schon vor Weihnachten aufgefordert, einen Zeitplan vorzulegen, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. „Das ist nicht erfolgt bisher. Ich bin mit dem ganzen Verfahren.“ Er sehe nicht, dass die Debatte über die Impfpflicht im Bundestag zügig in die Gänge komme. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werde seine Ankündigung, die Impfpflicht könne Ende Februar kommen, nicht halten können. „Das sehe ich als nicht mehr realistisch an. Wir verlieren sehr viel Zeit“, monierte Kretschmann.