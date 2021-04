Willi Herren ist tot. Eine Sprecherin der Kölner Polizei bestätigte Informationen der „Bild“-Zeitung, wonach der 45-Jährige am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden sei. Es sei ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet worden. Nähere Informationen konnte sie zunächst nicht geben. Der Polizeieinsatz bei Herren lief demnach am Dienstagnachmittag noch. Der zuletzt vor allem durch Reality-TV-Formate wie der Sat.1-Sendung „Promis unter Palmen“ bekannte Schauspielerist tot. Eine Sprecherin der Kölner Polizei bestätigte Informationen der „Bild“-Zeitung, wonach der 45-Jährige am Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden sei. Es sei ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet worden. Nähere Informationen konnte sie zunächst nicht geben. Der Polizeieinsatz bei Herren lief demnach am Dienstagnachmittag noch.

Herren galt als skandalumwittert. Er räumte öffentlich jahrelangen Drogenkonsum ein und geriet wiederholt ins Visier der Polizei, unter anderem wegen Verkehrsdelikten und Trunkenheit am Steuer.

Bekannt geworden war Herren als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, wo er die Figur des Oliver Klatt verkörperte. Herren berichtete später, er sei wegen seines Kokainkonsums aus der mittlerweile eingestellten Serie geworfen worden.

Willi Herren Foodtruck mit Reibekuchen

Erst kürzlich hatte Herren seinen neuen Foodtruck in Frechen bei Köln eröffnet. In „Willi Herren’s Rievkoochebud“ bot der Ballermann-Star Reibekuchen an.

Dabei wurde Herren von zahlreichen Promi-Kollegen unterstützt: Cora Schumacher, Aurelio Savina, Mike Heiter sowie seine beiden „Promis unter Palmen“-Kollegen Calvin Kleinen Henrik Stoltenberg schauten vorbei.

Willi Herren: „Lindenstraße“ bis Ballermann

Herren war nicht nur als Schauspieler tätig. Seit 2004 veröffentlichte er regelmäßig Songs. Mittlerweile ist er in der Diskothekenlandschaft am Ballermann eine feste Größe. Sein erfolgreichster Hit war eine Coverversion von Udo Jürgens „Ich war noch niemals in New York“.