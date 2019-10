Nach zwei Todesfällen durch Keime in Wurstwaren muss ein Fleischhersteller in Nordhessen die Produktion stoppen. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenseite Spiegel Online. Das Veterinäramt des Landkreises Waldeck-Frankenberg habe den Betrieb Wilke Wurstwaren in Twistetal-Berndorf geschlossen, zitiert das Nachrichtenmagazin eine Kreissprecherin.

Weiter heißt es beim Spiegel, dass bereits in mehreren Fällen in Wurstprodukten Listerien nachgewiesen worden. Eine Untersuchung des Robert Koch-Instituts habe einen unmittelbaren Zusammenhang der Keime zu Todesfällen bei zwei älteren Menschen aus Hessen ergeben.

Listerien sind auf vielen Lebensmitteln zu finden

Listerien sind stäbchenförmige Bakterien. Gefunden werden sie laut Informationsseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) nicht nur auf tierischen Lebensmitteln wie Geflügel und Fleisch sowie in Milch und Milchprodukten. Auch auf pflanzlichen Lebensmitteln wie vorgeschnittenen Salaten wurden sie bereits festgestellt.

Wilke-Produkte: Listerien-Fälle in Baden-Württemberg und Hamburg

Wie die HNA berichtet, sei aktuell noch nicht öffentlich bekannt, bei welchen Firmen die Produkte der Firma Wilke genau weiterverarbeitet und welche Betriebe beliefert wurden. Dazu soll es im Laufe des Mittwochs einen offiziellen Rückruf geben.

Der Betrieb sei, so wird ein Veterinär im Bericht der HNA zitiert, seit Anfang 2018 begleitet worden. Zuvor waren Listerien-Fälle bei Wilke-Produkten in Hamburg und Baden-Württemberg bekannt geworden. Eine Statistik zu Listeriose-Fällen in Baden-Württemberg gibt es hier.