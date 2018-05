Glosse Wildpinkler: Von Männern und Blumenkübeln

Berlin/München / Hajo Zenker

Der moderne Mann ist halbwegs zivilisiert – er benutzt Deos, rülpst nur noch selten, zum Teil kocht er sogar. Auch die Zahl der Stehpinkler im heimischen Bad ist dank kontinuierlicher weiblicher Einflussnahme gesunken. Sind aber Männer unter sich, ist der Lack der Zivilisation schnell ab. Besonders wenn sie lautstark in Rudeln als Fußballfans unterwegs sind. Was da etwa als Bier hinuntergestürzt wird, muss rasch wieder den Weg hinausfinden. Am liebsten geschieht das an Mauern und Bäumen. Folgen sind übler Geruch, zerstörte Pflanzenwelt und sogar Bauschäden.

In München ist das nun von der Universität untersucht worden. Auf dem Weg von der Allianz Arena zur U-Bahn-Station Fröttmaning etwa ist eine Mauer extrem belastet: Vor und nach einem Spiel urinieren hier bis zu 50 Fans – innerhalb von zehn Minuten. Herausgefunden wurde beispielsweise, dass Mann gern in Gesellschaft uriniert (Fachbegriff: „Sozialpinkeln“) und Wände wegen des Schutzes vor Blicken und Gegenwind mag. Daraus folgen konkrete Vorschläge. Man müsse den Mann lenken – hin etwa zu blumenkübelähnlichen Kästen, gefüllt mit Toilettenstreu und Rindenmulch, rasch professionell zu reinigen. So etwas nennt sich niedrigschwelliges Angebot. Nun muss sich nur noch zeigen, ob Mann diese Schwelle tatsächlich überschreitet. Das wäre dann ein kleiner Schritt für einen Mann, aber ein großer für die Zivilisation.