Rückblick Wildpinkler, Kiffer und Ganoven

Ulm / Sven Kaufmann

Die Polizei, Dein Freund und Helfer – Ordnungshüter waren dieses Jahr im Kampf gegen Gauner und Ganoven wieder sehr gefordert. Zum Glück scheinen viele ihrer Klienten nicht gerade mit Intelligenz gesegnet. So haben Polizisten in Alsdorf bei Aachen mit einem simplen Trick einen Flüchtigen hopsgenommen. Sie ließen an dessen Wohnungstüre das Schloss austauschen, dazu klebten sie einen Zettel: „Ihr Schloss wurde ersetzt, Ihr neuer Schlüssel ist auf der Polizeiwache abzuholen!“ Die Falle schnappte bereits am Abend zu. Der Mann erschien und wanderte direkt in eine Zelle.

Nicht viel schlauer, aber umso müder war ein Einbrecher (38) in Lüneburg. Hausbewohner alarmierten die Polizei, weil bei ihnen ein Fenster eingeschlagen und die Wohnung verwüstet war. Den Übeltäter fand man noch vor Ort: Seine „Arbeit“ war offenbar so anstrengend gewesen, dass er dabei eingeschlafen war. Er lag friedlich auf dem Boden schlummernd mit der Beute in der Tasche und schnarchte laut. Der Herr wachte wohl erst auf, als die Handschellen klickten.

Entweder extrem faul oder nur dummdreist war ein Bankräuber (19) in Evansville (Texas): Der junge Mann hatte sich per Telefon ein Taxi direkt vor seine Haustür bestellt und fuhr damit zur Bank. Dort gab er dem Kassierer einen Zettel. Text: „Dies ist ein Überfall, geben sie mir das ganze Geld.“ Danach setzte er sich ins brav wartende Taxi und wurde nach Hause kutschiert – wo die Polizei ihn später festnahm. Von der Beute, deren Höhe nicht genannt wurde, fehlten nur 20 Dollar. Die hatte der Räuber für die Taxifahrt ausgegeben, inklusive Trinkgeld.

Ähnlich ungeniert verhielt sich ein Automechaniker und Inhaber einer freien Werkstatt, der vor dem Amtsgericht in Hannover stand. Seine Rechtfertigung für den Vorwurf der „unbefugten Nutzung eines Wagens“: Probefahrten mache er immer. Der Richter entgegnete empört: „Aber doch nicht 3000 Kilometer nach Polen!“ Er verurteilte den 49-Jährigen zu 1000 Euro Geldstrafe. Übrigens hatte die Eigentümerin des Autos von der „Probefahrt“ erst erfahren, als sie ein Knöllchen bekam – aus dem fernen Warschau.

Die Polizei wurde aber auch zu eher seltsamen Einsätzen gerufen. Eine Niederländerin mit Höhenangst hatte ihr Auto vor der Hamburger Köhlbrandbrücke gestoppt. Einer anrückenden Streife sagte die Touristin, sie traue sich nicht, über die mehr als 50 Meter hohe Brücke zu fahren. Ein höflicher Beamter übernahm das Steuer, die Frau setzte sich auf den Rücksitz, schloss die Augen und war laut Polizeibericht „starr vor Angst“, während sie über die 3,8 Kilometer lange Brücke chauffiert wurde.

Weniger freundlich reagierte die Polizei in Hessen auf der A3 auf einen drängelnden Raser, denn dieser hatte sich die Falschen ausgesucht: Er blinkte mit der Lichthupe und fuhr, anstatt dem Tempo entsprechend 65 Meter ­Abstand zu halten, bis auf sieben Meter auf eine Zivilstreife auf. Dafür gab’s zwei Punkte, drei Monate Fahrverbot und 300 Euro für das Staatssäckel.

Nicht viel besser erging es einem 25-Jährigen in Leverkusen. Der Heißsporn versuchte, an einer Ampel den Fahrer neben ihn mit Gasgeben und auffordernden Blicken zum Rennen einzuladen. Als es grün wurde, düste er mit heulendem Motor davon. Der „Gegner“ nahm tatsächlich die Verfolgung auf: Im Wagen saßen Zivilbeamte. Am Ende verlor der Raser, der Drogen und Alkohol im Blut hatte, das Rennen und eigentlich auch den Führerschein. Den hatte er aber zuvor schon wegen anderer Delikte abgeben müssen.

Eine Verfolgungsjagd gab es auch in Dortmund, wo ein 19-Jähriger mit seinem umgebauten Mountainbike an einem Streifenwagen vorbeibretterte – über eine rote Ampel und dann bergauf mit Tempo 50. Die überraschte Polizei sprach vom Lärm „eines Düsenjägers“ und düste dem Mann hinterher, zeitweise mit bis zu 80 Sachen. Als er gestoppt war, gab der Bastler zu, im Internet ein „Tuning-Paket“ mit einem 80-Kubik-Motor gekauft zu haben. Die Reifen waren runter, die Bremse fast ohne Wirkung.

Einen Verkehrseinsatz der etwas anderen Art hatten Polizeibeamte, als sie nach dem Notruf einer Frau in Erfurt ausrückten. Wegen lauter Schreie und heftigen Polterns hatte sie sich Sorgen um ihre Nachbarin gemacht. Die Beamten fanden jedoch ein „glückliches, aber überraschtes“ Pärchen vor, wie es im Bericht hieß. Es handelte sich nicht um einen Gewalt-, sondern um einen lautstarken Liebesakt. Das Paar gelobte, künftig leiser zu sein.

Die fesselnde Seite des Polizeiberufs erlebten Beamte in Neustadt an der Weinstraße, die von einem Nachbarn alarmiert wurden. Er hatte durchs Fenster beobachtet, wie in einer Wohnung eine gefesselte nackte Frau von zwei Männern misshandelt wurde. Am „Tatort“ fanden die Polizisten eine entsprechende Szenerie vor – nur hatten alle Spaß dabei: Der Mieter war „Shibari“-Lehrer und gab dem Pärchen einen Kurs in der japanischen Erotik-Fesselkunst. Das fröhliche Trio lud die Beamten sogar ein, als „dienstliche Fortbildung“ teilzunehmen. Sie lehnten höflich ab.

Ziemlich angep . . . . waren Beamte in einem Bielefelder Polizeirevier: Sie beobachteten, wie ein Betrunkener nachts auf dem Gehweg parkte, ausstieg und sich dann an einem Busch an der Einfahrt zur Wache ausgiebig erleichterte. Sie fackelten nicht lange, schnappten sich den Wildpinkler und erleichterten ihn um eine Blutprobe und seinen Führerschein.

Apropos Pinkeln: Im Kreis Heilbronn wollte ein ertappter Kiffer die Polizei neppen. Der 27-Jährige wurde nachts in seinem Sportwagen gestoppt und kontrolliert. Da er Marihuana im Auto hatte und offensichtlich unter Drogen stand, wurde er zur Urinprobe gebeten. Dabei versuchte er zu schummeln: Bei dem vermeintlichen Urin im Becher handelte es sich laut Polizeibericht um Eistee. Wie die Polizei das herausfand und wie sie auch noch die „Geschmacksrichtung Pfirsich“ identifizierte, ist nicht überliefert.

Die lieben Kleinen machen auch immer wieder Kummer, so etwa einer Berliner Familie, die eine überaus teure Mini-Kreuzfahrt erlebte. Dem zwölfjährigen Sohn war es auf der Fähre von Kiel nach Oslo wohl langweilig geworden, er vertrieb sich die Zeit mit Videos auf dem Smartphone. Nach dem Urlaub kam die Mobilfunkrechnung: 12 000 Euro für 470 Megabyte Daten. Das Handy hatte sich wohl in ein via Satellit ausgestrahltes Mobilfunknetz eingewählt, und das ist sündhaft teuer. Der Anbieter reduzierte die Rechnung aus Kulanz auf „nur“ 5000 Euro.

Ebenfalls teuer wurde es für eine Familie im US-Bundestaat Utah. Die Eltern hatten rund 1000 Dollar (890 Euro) angespart, doch der Umschlag mit den grünen Scheinen war plötzlich verschwunden. Erst nach ein paar Tagen hektischer Sucherei fand man das Ersparte – im Aktenvernichter: Der zweijährige Sohn Leo hatte die Scheine geschreddert. Der Bub habe ihr oft dabei zugesehen, wie sie Werbung in den Reißwolf gesteckt habe, sagte die Mutter. Das Paar hofft, die Schnipsel von der Bank ersetzt zu bekommen.

An Schnipsel erinnert übrigens der Name, den Eltern in Düsseldorf ihrem Neugeborenen gegeben haben. Wohl in Anlehnung an den rheinischen Karneval nannten die Frohnaturen ihren kleinen Sohn Confetti. Fehlt nur noch, dass in der Karnevalsstadt Köln ein Kind „Kamelle“ genannt würde nach den Bonbons, die bei Umzügen vom Wagen geworfen werden. Da Düsseldorfer und Kölner sich bekanntermaßen nicht grün sind, wäre das eine nette Geste der närrischen Verbrüderung.