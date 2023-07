In Ulm, dem Standort des global agierenden Unternehmens Wieland-Werke AG, hat eine Analyse der Gehälter von Verfahrenstechnikerinnen und Verfahrenstechniker durch die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu ergeben, dass der durchschnittliche Bruttojahreslohn bei 48.100€ liegt. Dieser Wert basiert auf 18 individuellen Gehaltsangaben.

Das Unternehmen

Die Wieland-Werke AG ist ein renommierter Hersteller von Halbzeugen aus Kupfer und Kupferlegierungen. Das Unternehmen hat eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1919 zurückreicht, als es in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Seitdem hat es sich sowohl technologisch als auch durch den Erwerb weiterer Werke weiterentwickelt. Heute umfasst die Wieland-Gruppe etwa 60 Unternehmen in 40 Ländern.

In jüngster Zeit hat die Wieland-Gruppe durch den Zusammenschluss mit Global Brass and Copper Holdings, Inc. im Jahr 2019 ihre Präsenz auf über 90 Standorte mit 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem Umsatz von 5 Milliarden Euro ausgebaut.

Der Beruf des Verfahrenstechnikers

Die Rolle der Verfahrenstechnikerinnen und Verfahrenstechnikern in Unternehmen wie der Wieland-Werke AG ist von entscheidender Bedeutung. Sie sind für die Umwandlung von Roh-, Hilfs- und/oder Betriebsstoffen nach naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten zuständig. Dazu gehören die Entwicklung von Verfahren, die Optimierung und Weiterentwicklung bestehender Verfahren, die Konstruktion und Entwicklung von Verfahrensanlagen und die Durchführung von Prozessevaluierungen.

Die Anforderungen an Verfahrenstechnikerinnen und Verfahrenstechniker sind hoch und erfordern ein abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium, Interesse an Naturwissenschaften, technisches Know-how und Erfahrung in Prozess- und Anlagentechnik.

Die Zusatzleistungen

Trotz der bedeutenden Rolle, die Verfahrenstechnikerinnen und Verfahrenstechniker in der Wieland-Werke AG spielen, bewerten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Gehalt und die Sozialleistungen mit 3,3 von 5 Punkten, was auf eine gemischte Zufriedenheit hinweist. Positiv zu vermerken sind jedoch die Zusatzleistungen, die das Unternehmen bietet. Dazu gehören Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Kinderbetreuung/Kita und die Möglichkeit zum Home-Office. Die Unternehmenskultur wird als eher traditionell beschrieben.