Nach den weltweiten Klimaprotesten im März will die "Fridays for Future"-Bewegung am Freitag zweite globale Protestaktion auf die Beine stellen.

Der globale Klimastreik geht an diesem Freitag in die zweite Runde. Zwei Tage vor dem Haupttag der Europawahl planen die Organisatoren des Netzwerks Fridays for Future Kundgebungen für mehr Klimaschutz an mehr als 1600 Orten in 119 Ländern weltweit. Mindestens 215 deutsche Städte sind dabei, so viele wie in keinem anderen Land. Besonders viele Protestaktionen sind außerdem in Italien, Großbritannien, den USA und der schwedischen Heimat der Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg angekündigt. An der ersten Auflage eines globalen Klimaprotesttages hatten sich am 15. März weltweit etwa 1,9 Millionen Menschen beteiligt.

Fridays for Future: Freitags zur Demo auf die Straße

Nach dem Vorbild von Thunberg gehen Schüler und junge Erwachsene seit Monaten immer freitags auf die Straße - meist während der Schulzeit. Mittlerweile haben sich auch viele Eltern, Wissenschaftler und andere den Demonstranten angeschlossen. Fridays for Future hat für diesen Freitag anlässlich der Europawahl zum zweiten Mal zu einem globalen Großprotest aufgerufen.