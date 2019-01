Klage Wie breit ist schmal? - Bundesgericht verhandelt über Parkverbot

Leipzig / dpa

Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt am Donnerstag über die Frage, ob ein Anwohner in einer schmalen Straße die Einrichtung eines Parkverbots verlangen kann. Geklagt hat ein Mann aus Karlsruhe. Er verlangt nach Angaben des Gerichts ein Parkverbot gegenüber seiner Garagenausfahrt. Dort sei die Straße so schmal, dass er nicht ohne Probleme aus seiner Ausfahrt herauskomme. Er berief sich auf die Straßenverkehrsordnung. Die besagt, dass auf „schmalen Fahrbahnen“ das Parken gegenüber Ausfahrten unzulässig ist.

In der Vorinstanz beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim war der Mann unterlegen. Der Kläger könne sich nicht auf die StVO berufen, weil der entsprechende Paragraf zur schmalen Fahrbahn nicht „hinreichend bestimmt“ und somit unwirksam sei. Ob das so ist, muss nun das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheiden. Mit einem Urteil wird im Laufe des Tages gerechnet.