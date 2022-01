Will you be my Valentine? Am 14. Februar 2022, ist Valentinstag. Den Tag der Liebe verbringen die meisten Menschen vorzugsweise persönlich mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin. Sogar der Weltrekord für den längsten Kuss der Welt wurde am Valentinstag aufgestellt: zwei Verliebte in Bangkok küssten sich am 14.02. im Jahr 2013 für 58 Stunden! Doch nicht alle können diesen besonderen Tag mit ihrer oder ihrem Liebsten verbringen. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, Zuneigung auf anderem Wege auszudrücken. Warum nicht ein Gedicht oder Bild per Whatsapp verschicken, um seine Liebe auf virtuelle Art zu übermitteln? Hier findet ihr die schönsten Sprüche und Zitate zum Valentinstag. Aber auch humorvolle Romantiker werden bei uns fündig: Neben den romantischen Grüßen haben wir für euch auch eine Auswahl an lustigen Bildern, Videos, Memes und Gifs zum Tag der Liebe erstellt.

Einfach schnell kopieren und einfügen, schon habt ihr kreative Nachrichten zum Valentinstag, die das Herz eurer oder eures Liebsten höher schlagen lassen.

Kurz, lustig, süß – die besten Sprüche zum Valentinstag

In meinem Zimmer rußt der Ofen, in meinem Herzen ruhst nur du.

Ich würde dich auch umarmen, wenn du ein Kaktus wärst und ich ein Luftballon.

Du bist mein Glück, Du bist mein Stern, auch wenn Du spinnst, ich hab‘ Dich gern!

Mein größter Wunsch ist es, dein größter Wunsch zu sein.

Ich denke 18 Stunden lang an dich. Die anderen 6 träume ich von dir.

Liebe ist... 4 Hände, 2 Herzen, 1 Takt.

Wenn du nicht weißt, wer die schönste Person der Welt ist, lies das zweite Wort nochmal.

Als ich dich das erste Mal sah, war mir klar, was mir geschah. Ich wusste gleich, ich brauche dich. Heute heißt’s: “Ich liebe dich!”

Liebe ist wie ein Vollbad: Einlassen, warmhalten und darin baden bis man ganz schrumpelig ist.

Ich liebe dich mit meinem ganzen Hintern. Ich würde ja Herz sagen, aber mein Hintern ist größer.

Hätten wir eine Zombie Apokalypse, würde ich dich zuletzt umbringen.

Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ich liebe dich, du geile Sau.

Kann nicht schlafen, kann nicht essen, kann dich einfach nicht vergessen.

Du bist die Sonne und das Licht für mich und denke daran, ich liebe dich!

Für die Welt bist du irgendjemand. Aber für irgendjemand bist du die Welt.

Du bist mein Stern, bist für mich der Sonnenschein! Ob nah, ob fern, ich werde immer bei Dir sein!

1 Universum, 9 Planeten, 204 Länder, 809 Inseln, 7 Meere…und ich hatte das Glück Dich zu treffen.

Lasst euch von unseren Sprüchen zum Valentinstag inspirieren, damit ihr für den Tag der Liebe gewappnet seid.

Bekannt aus Film und Fernsehen: Romantische Zitate

„Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt.“ (Harry und Sally)

„Vergiss nicht, ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.“ (Notting Hill)

„Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf, was Liebe kann das wagt sie auch.“ (William Shakespeares Romeo + Julia, 1996)

„Du bist mein Herz, Kleines.Könnte ich ohne mein Herz leben?“(Blow, 2001)

„Liebe muss nicht perfekt sein, sie muss nur echt sein.“ (Die Schöne und das Biest)

„Es ist leicht, mein Leben aufzugeben, nicht aber die Frau, die ich liebe.“ (Mulan)

„Al, so ein Mädchen findest du nur einmal in Millionen Jahren. Ich weiß wovon ich rede, ich hab mich umgesehen.“ (Aladdin)

„Nach all den Jahren?“ - „Immer.“ (Harry Potter)

“Unsere Liebe ist stärker als der Tod” (Bram Stoker’s Dracula)

„Ich bin kein kluger Mann, (...) aber ich weiß, was Liebe ist“ (Forest Gump)

„Es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf wen.“ (Manche mögen’s heiß)

“Das Entscheidende an der Liebe ist, dass man sich wirklich zum Esel machen kann.” (Auf ein Neues)

Ich bin nichts besonderes. Er ist nichts besonderes. Zusammen sind wir was. (Real Love)

Ihretwegen möchte ich ein besserer Mensch sein. (Besser geht`s nicht)

Wenn ich gefragt werde, was mir am besten gefallen hat, dann sag ich, das warst du. (Stadt der Engel)

Hier findet ihr Inspiration für die besten Nachrichten zum Valentinstag.

Single am Valentinstag 2022: Sprüche für den Whatsapp-Status

Beziehungsstatus: Ich muss keine Valentinstags-Geschenke kaufen.

Beziehungsstatus: Suche Saufpartner für Valentinstag.

Single, weil ich lieber viele Frösche küsse, als einen Prinzen.

Valentinstag? Ich warte auf den Tag danach! So viel Schokolade zum halben Preis!

Wieso ich mich auf den 14. Februar freue? Weil da Sonntag ist.

Braucht noch jemand meine Adresse für die Blumen und Pralinen zum Valentinstag?

Eins, zwei, drei und Valentinstag ist wieder vorbei!

Warum verlieben, wenn fünf Tassen Kaffee mein Herz auch zum Hüpfen bringen?

Ich bin so Single, ich kann jederzeit Knoblauch-Baguette mit Aioli essen.

Single zu sein am Valentinstag heißt nicht, dass dich keiner will. Nur, dass dich nicht jeder bekommt.

Es ist gar nicht so schlimm, dass ich am Valentinstag nicht verliebt bin. Schließlich bin ich am Totensonntag auch nicht tot.

So lange wie ich schon Single bin, stehe ich bestimmt bald in den Single-Charts

Die Rosen stechen, die Veilchen stinken, Scheiss auf die Blumen, wir gehen was trinken.

Happy Valentinstag 2022: Sprüche auf Englisch

I am the luckiest to have you in my life! Happy Valentine’s Day my sweet heart!

Happy Valentine’s Day my darling! I promise to love you today, tomorrow and forever… up to the day I die.

I want to wake up to see you by my side, and I want to feel you, next to me, before I go to sleep. I want to share every moment with you. I love you.

The best and most beautiful things in the world can’t be seen or even touched – they must be felt with the heart. As my love for you.

Roses are red, Violets are blue. Sugar is sweet, And so are you.

„Love is not finding someone to live with; it’s finding someone you can’t live without.“ (Rafael Ortiz)

Got no clue what I should do, but I'll go crazy if I can't get next to you!

The day I will stop loving you is the day, when I close my eyes forever.

Love is like a mountain: hard to climb, but once you get to the top the view is beautiful.

Valentinstag 2022: Gedichte für Verliebte zum Verschicken

Man findet die Liebe, wenn man nicht nach ihr sucht. Schon manchen hat sie mit ihrem Charme verflucht. So sehr ich auch achtgab, ihr Fluch traf auch mich und als Ziel meiner Liebe wählte er Dich. (Cornelia Sander)

Wie fern die Einsamkeit jetzt scheint… Wir sind in Liebe nun vereint. Das Glück hat mich zu Dir geführt, ich liebe Dich – und bin gerührt… (Klaus Enser-Schlag)

Du meine Sonne, Du mein Segen! Wenn Du nicht da bist, kann ich nicht leben. Lass nicht zu viel Zeit vergeh´n, bis wir uns endlich wiederseh´n! (Ditha)

Ich hatte Dich vorher noch nie gesehen, beim ersten Blick war es geschehen. (Michael Pohl)

Du hast nicht nur mein Lächeln erhellt, sondern mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich liebe Dich, das sage ich Dir, mit diesen Worten jetzt und hier. (Michael Pohl)

Die besten Memes zum Valentinstag 2022

Es ist immer schön, den Partner oder die Partnerin zum Lachen zu bringen. Mit den passenden Memes zum Valentinstag, gelingt das ganz leicht. Hier findet ihr lustige Memes zum 14. Februar 2022:

Valentinstag 2022: Gifs kostenlos verschicken

Wer es bunter und kreativer mag, kann seinen Liebsten auch GIFs schicken. Viele Seiten bieten diese kostenlos zum Download an. Hier eine kleine Auswahl:

Schönen Valentinstag: Bilder zum Versenden

Zum Valentinstag senden wir gerne süße und lustige Bilder an unsere Liebsten. Wir haben für euch kostenloses Material zusammengestellt:

Videos zum Valentinstag 2021 – Geschenke und Grüße

