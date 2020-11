App „WhatsApp“ können aktuell Probleme auftreten. Wie auf dem Störungs-Portal Probleme gemeldet. Bei der Nutzung der Nachrichten-können aktuellauftreten. Wie auf dem Störungs-Portal „allestörungen.de“ zu sehen ist, wurden am Montagnachmittag zahlreichegemeldet.

Seit etwa 14.00 Uhr scheint es am Montagnachmittag technische Probleme bei „WhatsApp“ zu geben.

Offenbar sind hauptsächlich Nutzer in Europa und vor allem in Deutschland von der „WhatsApp“-Störung betroffen. Wie eine Störungskarte von „allestörungen.de“ zeigt, kommt die Störung vor allem in den Großstädten Deutschlands vor. Berlin, Hamburg aber auch Düsseldorf, Frankfurt am Main und München scheinen Probleme mit der App zu haben.

In den Großstädten Deutschlands kommt die Störung häufig vor.

© Foto: Screenshot „allestörungen.de“

Wie auf der Karte zu sehen ist, ist auch das Nachbarland Niederlande von den Störungen betroffen.

Probleme bei Telekom, Vodafone und 1&1