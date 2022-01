Bald ist es wieder soweit! Am 14. Februar 2022 ist Valentinstag. Die meisten Menschen verbringen diesen Tag wenn möglich mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner. Allerdings ist das nicht immer möglich: Egal ob Corona-Quarantäne, Fernbeziehung oder berufliche Auslandsaufenthalte – Es gibt einige Umstände, die diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen könnten. In diesem Fall lohnt es sich, über eine kleine Aufmerksamkeit oder eine romantische Geste nachzudenken, die auch auf virtuellem Weg übertragen werden kann. Auch eine Whatsapp-Nachricht zum Valentinstag kann das Herz eurer oder eures Liebsten höher schlagen lassen. Warum nicht ein Gedicht oder Bild per Whatsapp verschicken, um Liebe und Zuneigung zu zeigen? Zu diesem Zweck findet ihr hier die schönsten Sprüche und Zitate zum Valentinstag. Aber auch humorvolle Romantiker werden bei uns fündig: Neben den romantischen Grüßen haben wir für euch auch eine Auswahl an lustigen Bildern, Videos, Memes und Gifs zum Tag der Liebe erstellt.

Valentinstag 2022: Gedichte für Verliebte zum Verschicken per Whatsapp

Das Leben kann beschwerlich sein, wenn Menschen dabei sind allein. Ich habe diese Situation so satt, deshalb verwende ich dieses Blatt. Darauf schreibe ich nur einen Satz: Ich liebe Dich, Du bist mein Schatz!(Michael Pohl)

Denk ich an deinen zarten Mund, möcht‘ ich dich nur noch küssen, die Leidenschaft nimmt überhand, ich will dich nicht mehr missen. (Erik Veit)

Die Blume der Liebe ist von jeher die Rose. Trotz ihrer Dornen wird sie geliebt. Wie die Dornen der Rose zu manchen Zeiten kann auch die Liebe Schmerzen bereiten. Und doch – wie schön, dass es sie gibt. (Anita Menger)

Gute Nacht, mein kleiner Stern, ich liebe Dich, ich hab‘ Dich gern, ich träum‘ die ganze Nacht von Dir und wünschte so, Du wärst bei mir. (Gregor Birle)

Sprüche aus Film und Fernsehen zum Valentinstag 2022

“Kein Mensch ist austauschbar. Jeder besteht aus wunderschönen kleinen Details.“ (Before Sunset)

“Ohne dich wären die Gefühle von heute nur die leere Hülle der Gefühle von damals.” (Die fabelhafte Welt der Amelie)

„Die Gewissheit jemanden so zu lieben, die hast du nur einmal im Leben.“ (Die Brücken am Fluss)

„Ich bin nichts besonderes. Er ist nichts besonderes. Zusammen sind wir was.“ (1993)

„Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt.“ (Harry und Sally)

„Vergiss nicht, ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.“ (Notting Hill)

Kurz, lustig und süß: Die besten Sprüche zum Valentinstag 2022

Es gibt drei Dinge in meinem Leben: die Sonne, den Mond und Dich. Die Sonne für den Tag, den Mond für die Nacht und Dich für immer!

Stell Dir das süßeste vor, multipliziere es mit der Unendlichkeit und erweitere es mit der Ewigkeit und Du hast den Hauch einer Ahnung wie sehr ich Dich liebe!

Weißt du was mich glücklich macht? Lies das zweite Wort nochmal. Alles Liebe zum Valentinstag!

Ich würde dich auch umarmen, wenn du ein Kaktus wärst und ich ein Luftballon.

Du bist mein Glück, Du bist mein Stern, auch wenn Du spinnst, ich hab‘ Dich gern!

Mein größter Wunsch ist es, dein größter Wunsch zu sein.

Single am Valentinstag 2022: Sprüche für den Whatsapp-Status

„Beschreibe dein Liebesleben in zwei Worten.“ „Mein was?“

Beziehungsstatus: Idiotenfrei.

„Mir reicht eine Karte zum Valentinstag - Visa oder Master ist mir egal.“

Single, weil ich lieber viele Frösche küsse, als einen Prinzen.

Valentinstag? Ich warte auf den Tag danach! So viel Schokolade zum halben Preis!

Wieso ich mich auf den 14. Februar freue? Weil da Sonntag ist.

Happy Valentine’s Day! Sprüche auf Englisch zum Valentinstag 2022

Love is a game that two can play and both win. (Eva Gabor)

Love is the master key that opens the gates of happiness. (Oliver Wendell Holmes)

You don't need someone to complete you. You only need someone who accept you completely.

Love is not about how much you say „I love you“, but how much you can prove that it’s true. Wherever you are, whatever you do, remember this always: I Love You!

The alphabet starts with abc. The numbers starts with 1,2,3. Love starts with you and me.

Alles Liebe zum Valentinstag 2022: Bilder zum Verschicken per Whatsapp

Mit süßen und lustigen Bildern zum Valentinstag 2022 machen wir unseren Liebsten gerne eine Freude. Kostenloses Material findet ihr hier:

Die lustigsten Memes zum Valentinstag 2022

Den Partner oder die Partnerin zum Lachen zu bringen ist immer ein schönes Geschenk – für beide Seiten. Die passenden Memes zum Valentinstag 2022 können dabei helfen. Lustige Memes zum 14. Februar 2022 findet ihr hier:

Kostenlose Gifs zum Valentinstag 2022

Um Nachrichten anlässlich des Valentinstags 2022 noch bunter und kreativer zu gestalten, ist es auch immer eine gute Idee, auf GIFs zurückzugreifen. Viele Seiten bieten diese kostenlos zum Download an. Hier eine kleine Auswahl:

Grüße, DIY’s, Geschenke: Videos zum Valentinstag 2022

Auch per Video lassen sich Grüße zum Valentinstag übermitteln. Wer mit der Nachricht auch noch ein Geschenk an seine oder seinen Liebsten schicken möchte, kann im Vorfeld auch auf Videos mit Do-it-yourself-Anleitungen für Selbstgebasteltes zurückgreifen. Und auch wer lieber Gekauftes verschenkt, kann sich durch die Empfehlungen auf YouTube inspirieren lassen:

