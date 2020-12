Frohes neues Jahr 2021! An Neujahr versenden wir gern viele Grüße per WhatsApp an die Familie, Verwandte und Freunde. Da wir in diesem Jahr aufgrund von Corona unsere Liebsten zum Jahreswechsel nicht oder nur sehr eingeschränkt sehen können, zeigen wir mit lustigen Sprüchen zumindest, dass wir an sie denken.

Wir haben euch die schönsten Wünsche, Bilder, Videos, GIFs und Neujahrsgrüße zusammengefasst. Einfach schnell kopieren und einfügen, schon habt ihr kreative Nachrichten.

Süße Sprüche für das Neujahr 2021

Für das neue Jahr wünsche ich Dir, dass sich einige Träume erfüllen, einige neue hinzukommen und einige alte erhalten bleiben!

Dein Horoskop für’s nächste Jahr! Geld: die Sterne lächeln. Schule/Beruf: die Sterne lächeln. Gesundheit: die Sterne lächeln. Liebe: die Sterne lachen sich kaputt

Heute kam ein Schwein geflogen, es schwebte vor meinem Fenster sogar. Es hüpfte, grinste und brüllte: „Hurra, heute ist Neujahr“.

as meldet sich hier mit Geleut und Getute? Es ist dein Handy: Für das neue Jahr viel Glück und alles Gute!

Wenn dieser Gruß Dich jetzt erreicht, hoffe ich, dass Glück Dich beschleicht. Ein frohes neues Jahr will ich wünschen Dir, und dass ich Dich nie aus den Augen verlier!

Zwar ist das Jahr neu, doch bin ich Dir noch immer treu. So wird es auch in Zukunft sein – auch im kommenden Jahr bin ich ganz allein Dein!

Habe gerade auf deine Kontonr. 20(21) bei der Zukunftsbank 365 Tage Glück, Freude, Liebe und süße Träume eingezahlt. Viel Spaß beim Ausgeben!

Frohes Neues! Reime zum Neujahr 2021

Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht.

Das neue Jahr hat grad begonnen, die ersten Vorsätze sind zerronnen. Was solls! Es gibt kein zurück! Zum neuen Jahr viel Erfolg und Glück!

Prosit Neujahr – lustige Sprüche für 2021

Bevor ich 2021 zustimme, möchte ich die AGB lesen!

Wisst ihr noch wie wir „Frohes Neues Jahr“ gerufen haben? - Wir Vollidioten!

Uns allen wünsche ich, dass das Neue Jahr nur halb so bescheuert wird wie dieses. - Oliver Kalkhofe

Ich wäre fertig mit 2020. Ich wäre dann bereit für ein wundervolles, glückliches, erfolgreiches, gesundes und unvergessliches neues Jahr. Danke.

Gerade beim Hellseher gewesen. Ich wollte wissen, wie das Neue Jahr für mich anfängt. Antwortet er: mit Januar.

Happy New Year 2021: Neujahrs-Wünsche auf Englisch

Roses are red, violets are blue, it’s party time, happy New Year to you! Have a fantastic New Year!

New Year, New Feels, New Chances, Same Dreams, Fresh Starts!

Have a blissful, awesome magnificent, cheerful & rocking year ahead. HAPPY NEW YEAR!

May this year give you the opportunity to follow your dreams, love like there is no tomorrow and smile unconditionally. Happy New Year!

Tomorrow is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.

