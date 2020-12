Außerdem regne es wiederholt. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze in den nördlichen Mittelgebirgen aber auf 500 bis 700 Meter, in den Alpen auf 1000 bis 1200 Meter. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf bis zu minus 2 Grad ab.

Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee erwartet