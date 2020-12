Stark bewölkt und nass - so wird das Wetter in Baden-Württemberg laut Vorhersage zum Jahresende. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, kann es in höheren Lagen schneien. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen minus ein und sechs Grad.

Auch der letzte Tag des Jahres 2020 wird in Baden-Württemberg stark bewölkt und mit der Aussicht auf Regen und Schnee zu Ende gehen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen minus ein bis sieben Grad.