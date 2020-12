Schnee. Von Minusgraden und üppigem Schneefall ist aktuell jedoch weit und breit keine Spur. Gibt es noch eine Chance auf weiße Weihnachten? Schneeflöckchen, Weißröckchen, kommst du an Weihnachten geschneit? Viele Menschen wünschen sich an Weihnachten sehnlichst. Von Minusgraden und üppigemist aktuell jedoch weit und breit keine Spur. Gibt es noch eine Chance auf

Wetter Deutschland: Regen vor Weihnachten

Das Wetter im Südwesten bleibt am Dienstag grau und ungemütlich. Am Vormittag ist es stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zeitweise kann auch Regen fallen, vor allem in der Nordhälfte des Landes. Die Temperaturen erreichen 9 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 16 Grad im Breisgau. Im Hochschwarzwald sind zudem schwere Sturmböen möglich.

Am Mittwoch bleibt es den Angaben nach stark bewölkt bis bedeckt. In der Nordhälfte fällt anhaltender Regen, der sich im Laufe des Tages in Richtung Oberschwaben ausbreitet. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 10 bis 5 Grad ab.

Weiße Weihnachten: Schnee an den Feiertagen möglich

An Heiligabend bleibt der Himmel zwar grau und es regnet zunächst verbreitet. Im Tagesverlauf gebe es bei 7 bis 13 Grad zwar auch ein paar trockene Stunden. Aber: bereits am Nachmittag komme aber erneut Regen auf, der im höheren Bergland in Schnee übergehen könne. Auch am ersten Weihnachtsfeiertag ist laut DWD etwas Schneefall möglich.

Wann gab es das letzte Mal Schnee an Weihnachten?

Der jährlich wiederkehrende Wunsch nach weiß-bedeckter Landschaft wird gar nicht so oft erfüllt, denn Schnee an Weihnachten ist ein selten auftretender Augenschmaus. Doch was bedeutet eigentlich „weiße Weihnachten“? „Wenn an einer Wetterstation am 24., 25. und 26. Dezember jeweils ein Zentimeter Schnee oder mehr gemessen wurden, ist das nach Definition des Deutschen Wetterdienstes weiße Weihnacht“, sagt DWD-Sprecher Andreas Friedrich.

Nach DWD-Angaben gab es in den vergangenen 120 Jahren in Deutschland nur ganze sechs Mal mehr oder weniger flächendeckend weiße Weihnachten über drei Tage. In diesen Jahren wurden die Deutschen mit Schneefall beschert:

1906

1917

1962

1969

1981

2010

Weiße Weihnachten: Es gibt regionale Unterschiede

Allerdings gibt es deutliche regionale Unterschiede, so der DWD-Sprecher. So spielt die Höhenlage eine Rolle, in einigen Regionen auch der Abstand zum Meer. „Auf Helgoland liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Fest mit einer Schneedecke nur bei zwei Prozent“, sagt Friedrich. „In Berlin und Brandenburg gibt es eher weiße Weihnachten als in Niedersachsen.“

Wetter an Weihnachten: Hier gibt es Schneegarantie

Wer an Weihnachten auf gar keinen Fall auf Schnee verzichten möchte, der sollte hoch hinaus! Denn Schneegarantie zum Fest gibt es in Deutschland nur auf der Zugspitze. Dort hat es seit Beginn der dortigen Wetteraufzeichnung 1880 immer weiße Weihnachten gegeben. Allerdings: Mit jedem Höhenmeter darunter sinkt die Wahrscheinlichkeit.

Vor genau zehn Jahren gab es also das letzte Mal Schnee an Weihnachten. Besonders erschreckend: Für die jüngste Generation an Grundschul- und Kindergartenkindern ist weiße Weihnachten also wirklich nicht mehr, als eine Wunschvorstellung aus Filmen, Weihnachtsliedern und Erzählungen.