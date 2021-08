In den nächsten Tagen bleibt vor allem in der Südosthälfte des Landes der regenreiche Wettercharakter erhalten. Vor allem im Harz & an den Alpen sowie Mitteldeutschlands schüttet es ordentlich. An den Alpen bis Mittwoch nochmals bis 70 l/m², im Harz bis Dienstag 30 bis 60 l/m². pic.twitter.com/MwePx3xjzl