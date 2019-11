Das Wetter in Baden-Württemberg und Südwesten Deutschlands wird am Wochenende in der Tat wechselhaft.

Das Wetter am Samstag - erster Schnee möglich

Der Deutsche Wetterdienst geht am Samstag von stark bewölktem Himmel und Regen in der Osthälfte des Landes aus. Oberhalb von 700 bis 1000 Metern könne auch Schnee fallen. Im Verlauf des Samstags sollen die Niederschläge demnach zunächst im Süden abklingen. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad, im höheren Bergland um die 2 Grad.

So wird das Wetter am Sonntag - nachts Minusgrade und Nebel

In der Nacht zum Sonntag kann sich gebietsweise auch Nebel bilden. Dabei kühlt es auf bis zu minus 3 Grad ab. Am Sonntag sind dem Wetterdienst zufolge auch längere sonnige Abschnitte möglich. Es bleibe überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 9 Grad, nahe der Donau sind es voraussichtlich um 3 Grad.