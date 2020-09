Der meteorologische Herbst hat in Deutschland bereits am 1. September begonnen, kalendarisch ist es nun am Dienstag, 22. September 2020 so weit. 2019 war der Termin auf den 23. September gefallen. Grund für die Verschiebung ist das aktuell laufende Schaltjahr.

Der Termin hängt naturwissenschaftlich gesehen von der Tagundnachtgleiche (Äquinokitum) ab. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem der Zenit der Sonne den Äquator überquert. Nach mitteleuropäischer Zeit ist das um 15.30 Uhr der Fall.

