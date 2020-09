Der meteorologische Herbst hat in Deutschland bereits am 1. September begonnen, kalendarisch ist es nun am Dienstag, 22. September 2020 so weit. 2019 war der Termin auf den 23. September gefallen. Grund für die Verschiebung ist das aktuell laufende Schaltjahr.

Der Termin hängt naturwissenschaftlich gesehen von der Tagundnachtgleiche (Äquinokitum) ab. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem der Zenit der Sonne den Äquator überquert. Nach mitteleuropäischer Zeit ist das um 15.30 Uhr der Fall.

Herbst bringt Temperatursturz und Dauerregen

Am ersten Tag im Herbst bleibt es in Süddeutschland bei Temperaturen von 24 Grad heiter bis wolkig. Ab Mittwoch sinken dann jedoch die Temperaturen, und es kommen Schauer auf, bevor am Donnerstag bei freundlicheren Bedingungen noch einmal 22 Grad erreicht werden. Die kalte Dusche folgt dann zum Wochenende hin. Zu erwarten ist ein Temperatursturz auf Höchstwerte von nur noch 14 Grad am Freitag und 10 Grad am Samstag. Zudem ist die Rede von ergiebigen Niederschlägen im Zeitraum von Freitag bis Montag.

Wetterdienste sagen vorher, dass das Wetter im Herbst 2020 in Deutschland insgesamt überdurchschnittlich warm ausfallen könnte. Über die mögliche Niederschlagsmenge herrscht jedoch noch Uneinigkeit. Was das Thema Wintereinbruch betrifft, so ist es aktuell noch zu früh für eine Prognose.