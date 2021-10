Lange zeigte sich der Herbst von seiner schönen Seite

Der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) kündigt für Dienstag und Mittwoch sogar ein „kurzes Wärmeintermezzo“ an

Doch in dieser Woche könnte das Wetter in Deutschland schnell ungemütlich werden

in Deutschland schnell ungemütlich werden Am Donnerstag, 21.10., soll es laut Vorhersagen stürmisch werden

Auf warmes Herbstwetter folgt laut DWD stürmisches Wetter

Zu Beginn der Woche war das Wetter in Deutschland dank Hoch Philine noch ruhig. Doch Wetterexperten zufolge könnte sich das schnell ändern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für Donnerstag, 19.10.2021, teils stürmisches und sehr wechselhaftes Wetter an. Am Freitag soll der Wind dann wieder etwas nachlassen.

Wetter-Vorhersage: Am Donnerstag wird ein Sturm erwartet

Den Wetter-Vorhersagen von wetteronline.de zufolge droht Deutschland der erste Sturm in diesem Herbst. Windböen mit einem Tempo von 100 km/h seien möglich. Schon am Mittwoch, 20.10., soll es demnach immer windiger werden, bevor sich in der Nacht zum Donnerstag, 21.10., dann ein kräftiges Sturmtief nähert. Den Westen von Deutschland wird es voraussichtlich am Donnerstagvormittag erreichen. Schwere Sturmböen mit rund 100 Stundenkilometern seien in Schauer- und Gewitternähe nicht auszuschließen. Im Laufe des Tages soll der Sturm auch die Osthälfte von Deutschland erreichen.