Neuschnee und starker Wind haben in Tirol die Lawinengefahr ansteigen lassen. Der höchste Warnstufe 5 aus. Es sei mit spontanen Lawinen, „vereinzelt auch extrem großen“ zu rechnen, hieß es in dem Bericht. An steilen Hängen seien unterhalb von rund 2600 Metern große und sehr große Gleitschneelawinen zu erwarten. Auch für Südtirol gilt eine hohe Lawinengefahr. Vielund starker Wind haben indie Lawinengefahr ansteigen lassen. Der Lawinenwarndienst rief am Sonntag für Osttirol dieaus. Es sei mit spontanen Lawinen, „vereinzelt auch extrem großen“ zu rechnen, hieß es in dem Bericht. An steilen Hängen seien unterhalb von rund 2600 Metern große und sehr große Gleitschneelawinen zu erwarten. Auch für Südtirol gilt eine hohe Lawinengefahr.

Bis zu 1,10 Meter Neuschnee am Sonntag erwartet

Am Sonntag sollte bis zu 110 Zentimeter Neuschnee fallen. Am Samstag ging ein Schneebrett in Prägraten am Großvenediger ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei seien vier Häuser und ein Fahrzeug beschädigt worden, niemand wurde verletzt. Etwa 100 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Schneemassen drangen auch in einen Schafstall und ein Gasthaus ein. Im Norden Tirols galt die zweithöchste Warnstufe 4. Lawinen könnten dort bis ins Tal gelangen und Verkehrswege gefährden, hieß es. Hotels und Gastronomie sind in Österreich wegen der Corona-Pandemie noch bis zum 6. Januar geschlossen.

Brenner-Autobahn wegen Schnee gesperrt

Wegen der heftigen Schneefälle auch in Südtirol sind Zugverbindungen am Brenner unterbrochen. Auch die Brennerautobahn auf der wichtigen Verbindung zwischen Italien und Österreich war am Sonntag teilweise gesperrt.

Auf der Zugstrecke zwischen Brenner und Bozen gebe es Sperrungen, teilte die italienische Eisenbahngesellschaft RFI am Sonntag mit. Seit Samstagabend ist auf der Brennerautobahn die Nordspur von Sterzing bis zur Grenze wegen Lawinengefahr gesperrt, wie der Zivilschutz in Bozen mitteilte. In ganz Südtirol gebe es einen „Flickenteppich“ an Stromausfällen. In einigen Gegenden galt die höchste Lawinenwarnstufe. Rund 1400 Feuerwehrleute seien seit Sonntagfrüh im Einsatz.

Schnee und Glätte im Südwesten erwartet

Und wie sieht es im Südwesten aus? Am Sonntag bleibt es den Meteorologen zufolge vormittags bedeckt, es soll nur vereinzelt regnen. Im Bergland dagegen schneit es. Am Abend regnet es vermehrt und auch kräftiger, in tiefen Lagen rechnen die Wetterexperten mit Schnee. Die Höchstwerte liegen bei minus ein Grad im Bergland und fünf Grad im Kraichgau.

Baden-Württemberg ungemütlich. Nach Angaben des Montag stark bewölkt. Zudem erwarten die Meteorologen Regen, im Bergland dagegen Schnee. Im Laufe des Tages lockern sich die Wolken auf und es wird trocken. Die Höchstwerte liegen bei null und sieben Grad. Auch am Dienstag bleibt es bewölkt, dafür aber meist trocken. In Oberschwaben rechnen die Wetterexperten mit Nebel. Die Höchstwerte liegen bei minus zwei bis plus drei Grad. Die neue Woche startet inungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es amstark bewölkt. Zudem erwarten die Meteorologen Regen, im Bergland dagegen Schnee. Im Laufe des Tages lockern sich die Wolken auf und es wird trocken. Die Höchstwerte liegen bei null und sieben Grad. Auch ambleibt es bewölkt, dafür aber meist trocken. Inrechnen die Wetterexperten mit Nebel. Die Höchstwerte liegen bei minus zwei bis plus drei Grad.

Unfälle und Schneefälle auch in Bayern

Eis und Schnee haben in Bayern am Wochenende zu mehreren Unfällen geführt. In der Nacht zu Montag soll es in Bayern wieder schneien. Insbesondere in

Schwaben,

in Teilen Oberbayerns und

im westlichen Franken

erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Schnee. Zwischen den Allgäuer Alpen und dem Mangfallgebirge seien bis Montag früh bis zu 25 Zentimeter Neuschnee möglich, im Hochgebirge zum Teil bis 50 Zentimeter.