Wie ist das Wetter aktuell in Baden-Württemberg und wie wird es?

In der nächsten Woche könnte es mehr als 30 Grad Celsius heiß werden

Auch nachts fallen die Temperaturen in einigen Gebieten nicht unter die 20 Grad

Verantwortlich für die Sommerhitze ist das Hoch „Yona“

Woche startet in weiten Teilen Deutschlands mit Sonnenschein und sommerlicher Wärme. So prognostiziert 30 Grad. Nur im Norden zögen zum Nachmittag Wolkenfelder auf. Es bleibe aber trocken. Im Laufe der kommenden Tage bringt das Hoch „Yona“ stetig mehr Wärme nach Deutschland. Endlich Sommer auch in Deutschland und dem Südwesten: Die neuestartet in weiten Teilen Deutschlands mit Sonnenschein und sommerlicher Wärme. So prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) beispielsweise für Rhein, Saar und Mosel Temperaturen bis zu. Nur im Norden zögen zum Nachmittag Wolkenfelder auf. Es bleibe aber trocken. Im Laufe der kommenden Tage bringt das Hoch „“ stetig mehrnach Deutschland.

Morgen wird im Südwesten lokal die #30Gradmarke bereits wieder geknackt. Dies ist allerdings nur der Anfang einer #Hitzewelle, die in der kommenden Woche ansteht. Bis Donnerstag steigen die Temperaturen nahezu landesweit auf über 30Grad. Lokal sind dann auch #35Grad möglich. /V pic.twitter.com/xVsbfxzCP7 — DWD (@DWD_presse) June 13, 2021

So wird das Wetter am Dienstag im Südwesten - Hitze und Sonne

So wird schon der Dienstag wärmer als der Vortag. Den Meteorologen zufolge steigen die Temperaturen vor allem im Südwesten auf Werte zwischen 30 und 32 Grad. „Dazu scheint die Sonne von früh bis spät von einem nahezu wolkenlosen Himmel“. Im Norden und in der Mitte zeigt sich der Tag ebenfalls sommerlich warm, jedoch müsse mit Wolken gerechnet werden. Es bleibe aber auch am Dienstag trocken.

Sonne satt - diese Woche erwarten uns sommerliche Temperaturen.

© Foto: pixabay

Das Wetter in Baden-Württemberg am Mittwoch: Hitze mit über 30 Grad Celsius

Temperaturen. Im Süden und im Westen dürften dann hochsommerliche 30 bis 34 Grad herrschen. Auch im Norden und Osten klettere das Thermometer auf sommerliche 26 bis 30 Grad. An der Küste bleibe es etwas frischer. Der Sonnenschein wird landesweit nur von ein paar hohen Wolkenfeldern getrübt, wie es vom DWD hieß. Am Mittwoch steigen dem DWD zufolge in der gesamten Republik die. Im Süden und im Westen dürften dann hochsommerliche 30 bis 34 Grad herrschen. Auch im Norden und Osten klettere das Thermometer auf sommerliche 26 bis 30 Grad. An der Küste bleibe es etwas frischer. Derwird landesweit nur von ein paar hohen Wolkenfeldern getrübt, wie es vom DWD hieß.

Mit tropischen Nächten muss gerechnet werden.

© Foto: Gerd Altmann / Pixabay

Wetter in BW: Ab Donnerstag Gewitter und tropische Nächte erwartet

Am Donnerstag werden deutschlandweit 30 Grad erreicht oder überschritten. „In den großen Flusstälern sowie in Ballungsräumen werden teils schweißtreibende 35 Grad gemessen, so dass eine starke Wärmebelastung zu erwarten ist“, teilte der DWD mit. Verstärkt werde das durch teils tropische Nächte. Im Westen und Südwesten falle die Temperatur nachts örtlich nicht mehr unter 20 Grad. Von Donnerstag an steige zunächst im Westen auch das Gewitterrisiko.