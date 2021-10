Das Wetter in Bayern, insbesondere in den bayerischen Alpen, schwenkt in Richtung Herbst und Winter. Bereits Ende September gab es den erstenin den Allgäuer Alpen. Nach ein paar sonnigen Tagen drängt sich eine Kaltfront zwischen zwei Hochs und bringt wechselhaftes und sehr kühles Wetter, so der Deutsche Wetterdienst (DWD. An den Alpen kann sich demnach eine 5 bis 10 Zentimeter dicke Schneedecke bilden.