Stuttgart Wetter auch an Pfingsten im Südwesten wechselhaft

Wetter auch an Pfingsten im Südwesten wechselhaft

Stuttgart / DPA

Das Mai-Sommerwetter kehrt wohl auch zum Pfingstwochenende vorerst nicht in den Südwesten zurück. „Die nächsten Tage bleiben wechselhaft, unbeständig mit Schauern und einzelnen Gewittern“, sagte Paul Dilger, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart am Donnerstag. Immerhin: Ab und zu lässt sich im Norden Baden-Württembergs auch mal die Sonne sehen.

Laut Prognose bleibt es am Freitag und Samstag zumindest im Norden und Nordwesten vorübergehend trocken. Die Sonnenstrahlen durchbrechen aber nur selten länger die Wolkendecke. Vom südlichen Schwarzwald bis zum Allgäu müsse laut Dilger vor allem am Freitag erneut mit Schauern und vereinzelten Gewittern gerechnet werden. Die Tageshöchstwerte liegen dann zwischen 16 Grad im Bergland und 22 Grad in der Kurpfalz.

Das wechselhafte Wetter bleibt auch an den Pfingsttagen bestehen. Am Sonntag gibt es laut DWD erneut einen Mix aus Sonne und Wolken. Dabei ist es zunächst meist trocken, bevor ab Mittag örtlich Schauer und Gewitter aufziehen. Einziger Lichtblick: „Am Pfingstmontag könnte es mit den Temperaturen leicht aufwärts gehen“, sagte der Meteorologe. In der Kurpfalz werden dann bis zu 24 Grad erwartet werden.

DWD-Ausblick