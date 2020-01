Viele Messstationen der Umweltämter haben am Neujahrstag vor allem in den Metropolregionen und Ballungszentren erhöhte Feinstaubwerte angezeigt. Grund zur Sorge?

„Üblicherweise normalisieren sich die Werte innerhalb von Stunden oder innerhalb eines Tages“, sagte Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Freiburg.

Allerdings hänge das auch von der allgemeinen Wetterlage ab. Feuerwerke in der Sommerzeit, womöglich an einem windigen Tag, zeigten nicht so lange Wirkung wie etwa in der Silvesternacht und damit in der kalten und häufiger feuchten Jahreszeit. „Liegen Bedingungen vor, die Nebelbildung fördern, kann es bis zu einem Tag dauern, bis die Feinstaubwerte wieder gesunken sind“, sagte Matzarakis.

Erfahrungsgemäß lägen die Feinstaubwerte nach dem Silvesterfeuerwerk in Städten etwa um das Zwei- bis Sechsfache über den dort üblichen Werten. Allerdings sei es für empfindliche Menschen relativ einfach, Risiken zu vermeiden, indem sie in der Wohnung blieben.

