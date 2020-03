Die Zahl der erfassten Gewalttaten gegen Bundespolizisten in Baden-Württemberg ist zurückgegangen. Im vergangenen Jahr waren es 479 Stück - im Vergleich zu 541 im Jahr 2018 und 524 im Jahr 2017. Ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Baden-Württemberg bestätigte damit einen Bericht der „Heilbronner Stimme“ und des „Mannheimer Morgen“ (Dienstag). Bundesweit hat die Bundespolizei rund 49 000 Mitarbeiter. Davon sind mehr als 40 000 Vollzugsbeamte. In Baden-Württemberg sind rund 1800 Vollzugsbeamte der Bundespolizei unterwegs. Sie überwachen den grenzüberschreitenden Verkehr an den Außengrenzen, am Flughafen Stuttgart und an Bahnhöfen.

