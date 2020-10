Großeinsatz bei Lidl in Wendlingen (Kreis Esslingen): Ein Lebensmittelmarkt der Discounterkette Lidl ist durch das riesige Feuer bis auf die Außenmauern. Wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte, entstand bei dem Feuer in derein Sachschaden in Millionenhöhe. Dassei, und die Waren im Gebäude gänzlich verbrannt, berichteten die Einsatzkräfte.