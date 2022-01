Am 8. März 2022 werden wieder die Frauen gefeiert. Tatsächlich ist der Internationale Frauentag nämlich in zwei deutschen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Eigentlich steckt aber eine tiefere Bedeutung dahinter: Seit mehr als 100 Jahren fordern Frauen weltweit am Weltfrauentag Gleichberechtigung und prangern Ungleichheit und Gewalt an. Vielerorts finden normalerweise Demonstrationen statt.

Seit 2019 ist es der internationale Frauentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin. Nur in diesem Bundesland in Deutschland haben die Bürger also frei. In anderen Bundesländern in Deutschland wird am 8. März ganz normal gearbeitet. Das Bundesland hat damit insgesamt zehn gesetzliche Feiertage. Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist der Weltfrauentag ein Feiertag.

Internationaler Frauentag: Wann ist Weltfrauentag?

Der Weltfrauentag ist am Dienstag, 08.03.2022. Zum ersten Mal fand der Tag am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz statt. Auf der zweiten kommunistischen Frauenkonferenz in Moskau wurde der Termin verschoben. Vor genau hundert Jahren wurde der Weltfrauentag also auf den den 8. März gelegt.

Weltfrauentag 2022 Motto: „Each for Equal“

Jedes Jahr steht der Frauentag unter einem bestimmten Motto. Das Motto der UN für den Weltfrauentag 2023 lautet „Each for Equal.“ Auf Deutsch bedeutet das so viel wie: „Jede und jeder für Gleichberechtigung.“

Weltfrauentag Bedeutung: Was ist der Internationale Frauentag?

Der 8. März soll eine Bedeutung haben. Ursprünglich hieß es, am 8. März 1857 habe es in New York einen Streik von Textilarbeiterinnen gegeben. Darauf gibt es jedoch keine Hinweise. Belegt ist aber, dass Arbeiterinnen, Ehefrauen und Bäuerinnen am 8. März 1917 (nach dem julianischen Kalender 23. Februar) streikten und die Februarrevolution auslösten.

In Deutschland war Clara Zetkin eine bekannte Frauenrechtlerin und eine der Initiatorinnen des internationalen Frauentages. Die wichtigste Forderung damals war das Frauenwahlrecht. Dieses wurde in Deutschland 1918 eingeführt und erstmals 1919 angewandt.

Bis heute hat die Frauenbewegung viele Errungenschaften vorzuweisen. Doch Ungleichheit und Gewalt gegenüber Frauen existieren trotzdem. In vielen deutschen Städten sind am 8. März Veranstaltungen und Demonstrationen zur Feier des Tages.

