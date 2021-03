Seit mehr als 100 Jahren fordern Frauen weltweit am Weltfrauentag Gleichberechtigung und prangern Ungleichheit und Gewalt an. In vielen Ländern ist der internationale Frauentag ein Feiertag. Vielerorts finden normalerweise Demonstrationen statt, doch die Corona-Pandemie verhindert das in diesem Jahr.

Wann ist Weltfrauentag 2021?

Der Weltfrauentag ist am Montag, 8. März 2021. Zum ersten Mal fand der Tag am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz statt. Auf der zweiten kommunistischen Frauenkonferenz in Moskau wurde der Termin verschoben. Vor genau hundert Jahren wurde der Weltfrauentag also auf den den 8. März gelegt.

Weltfrauentag 2021 Motto

Jedes Jahr steht der Frauentag unter einem bestimmten Motto. Das Motto der UN für den Weltfrauentag 2021 lautet „Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world“. Zu Deutsch bedeutet das „Frauen in Führungspositionen: Für eine ebenbürtige Zukunft in einer COVID-19-Welt“.

Wo ist der Weltfrauentag ein gesetzlicher Feiertag?

Seit 2019 ist es der internationale Frauentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin. Nur in diesem Bundesland in Deutschland haben die Bürger also frei. Das Bundesland hat damit insgesamt zehn gesetzliche Feiertage.

Ursprung und Geschichte des internationelen Frauentages

Der Ursprung des Weltfrauentags und der Frauenbewegung liegt in der Arbeiterinnenbewegung. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts schlossen sich Frauen in vielen Ländern zusammen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. So entstand der „Frauenkampftag.“

In Deutschland war Clara Zetkin eine bekannte Frauenrechtlerin und eine der Initiatorinnen des internationalen Frauentages. Die wichtigste Forderung damals war das Frauenwahlrecht. Dieses wurde in Deutschland 1918 eingeführt und erstmals 1919 angewandt.

Bis heute hat die Frauenbewegung viele Errungenschaften vorzuweisen. Doch Ungleichheit und Gewalt gegenüber Frauen existieren trotzdem. In vielen deutschen Städten werden am 8. März sonst Veranstaltungen und Demonstrationen zur Feier des Tages veranstaltet.