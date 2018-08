Lahr Weitere Fliegerbombe in Lahr: Fundstelle wird evakuiert

Lahr / DPA

Sechs Tage nach der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben Sprengstoffexperten in Lahr (Ortenaukreis) unweit der Fundstelle einen weiteren Sprengsatz entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe die Bombe am Dienstag untersucht und einen Sicherheitsbereich von 300 Metern um den Fundort festgelegt, teilte die Polizei mit. Anwohner sollten den Bereich verlassen. Mehrere Hundert Menschen waren von der Evakuierung betroffen. Sobald sie in Sicherheit gebracht wurden, sollte die Bombe entschärft werden, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag.

Die Stadt richtete einen Pendelverkehr mit Bussen und eine Sammelstelle in der Halle einer Schule ein. Am Mittwoch vergangener Woche hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst nur wenige Meter entfernt eine 250 Kilogramm schwere Bombe erfolgreich entschärft, die vermutlich baugleich mit der am Dienstag gefundenen war. 250 Menschen mussten dafür ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

