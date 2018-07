Mannheim Weiter sinkende Wasserstände in Flüssen

Mannheim / DPA

Zum Wochenbeginn sind die Wasserstände in Baden-Württembergs Flüssen weiter gesunken. Der Rhein bei Karlsruhe (Pegel Maxau) stand am Montagmorgen nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale bei 3,77 Metern und führte 638 Kubikmeter Wasser je Sekunde. Ein deutlich niedrigerer Pegelstand von 3,20 Metern war jedoch am 22. September 2003 erreicht worden (420 m3/s). Für die Schifffahrt bedeutet der aktuelle Wasserstand bereits erhebliche Einschränkungen.

Landesweit liege aber noch keine ungewöhnliche Niedrigwassersituation vor, hieß es im Lagebericht. Für die nächsten Tage erwarten die Experten wegen fehlender Niederschläge weiter sinkende Wasserstände.

In Konstanz am Bodensee erreichte der Pegelstand 3,32 Meter und lag damit um rund 70 Zentimeter unter dem Mittelwert für Juli. Am 31. Juli 2006 hatte es mit 3,09 Metern allerdings auch schon einen niedrigerer Wert gegeben. Auch die Flüsse Kinzig (Pegel Hausach/Ortenaukreis) und Fils (Pegel Geislingen/Landkreis Göppingen) führen wenig Wasser. Mit 32 Zentimetern lag die Kinzig am Sonntag nur noch 7 Zentimeter über dem niedrigsten Stand seit 1981, gemessen am 20. Juli 2003. Bei der Fils waren es mit 36 Zentimetern noch 5 Zentimeter mehr als der Tiefstwert vom November 2015.

Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg