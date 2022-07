Nach dem Schwörmontag dürfte es das Sommerhighlight für viele Ulmerinnen und Ulmer sein: Das Weinfest. Vom 3. bis zum 20. August stellen die Gastronomen wieder spezielle Weine vor, die eigens für das Weinfest von Winzern bestellt werden. Und auch für den Hunger zwischendurch ist gesorgt: an den Ständen ringsum wird es wieder allerlei Leckeres zu verzehren geben. Was genau angeboten wird, wie ihr an die Tickets kommt und ob es spezielle Regeln für das Weinfest gibt, lest ihr im Überblick:

Weinfest in Ulm: Regeln und Öffnungszeiten

Im vergangenen Jahr gab es aufgrund der Corona-Situation noch eine zeitliche Begrenzung bei den Reservierungen. Diese entfällt heuer. Das Weinfest kann nach jetztigem Stand also ganz ohne Corona-Regeln genossen werden. Geöffnet hat das Weinfest von Montag bis Sonntag, von 17 Uhr bis 23 Uhr. Mit oder ohne Reservierung kann man das Weinfest dann so lange besuchen, wie man möchte.

Einlass, Tickets, Reservierung beim Ulmer Weinfest

Eine gute Nachricht vorab: Reservierungspflicht besteht auf dem Ulmer Weinfest nicht. Auch spontane Besuche sind möglich, da die Veranstalter immer eine bestimmte Zahl an Sitzplätzen freihalten. Grundsätzlich gilt aber: je früher man vorbei kommt, desto besser. Denn das Weinfest ist beliebt und gut besucht.

Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann ganz einfach und bequem auf der Homepage des Ulmer Weinfests eine Reservierung vornehmen. Der Preis pro Ticket liegt bei 5 Euro. Im Preis inklusive ist wie immer auch ein elegantes Weinglas mit passender Weinfest-Gravur. Kinder unter 15 Jahren müssen kein separates Ticket erwerben. Allerdings sollte man rechtzeitig da sein: Bis zu einer halben Stunden werden die Tische für reservierte Gäste freigehalten. Verspätet man sich darüber hinaus, wird der Tisch an andere Gäste weitergegeben. liegt bei. Im Preis inklusive ist wie immer auch ein elegantes Weinglas mit passender Weinfest-Gravur.müssen kein separates Ticket erwerben. Allerdings sollte man rechtzeitig da sein: Bis zu einer halben Stunden werden die Tische für reservierte Gäste freigehalten. Verspätet man sich darüber hinaus, wird der Tisch an andere Gäste weitergegeben.

Essen und Trinken: Das wird geboten

Die Wirte

Die Wirte teilen sich auf dem Weinfest in bestimmte Regionen auf: Für den Genuss aus Deutschland und der Welt ist Wirt Michael Freudenberg vom Wilden Mann zuständig. Die Länder Spanien und Italien übernimmt Michael Speiser von Speiser Event und die Weinregion Österreich/Südtirol wird Zur-Brezen-Wirt Oliver Loser übernehmen.

Kulinarisches Angebot

Wie jedes Jahr wird es auch heuer eine Vielzahl an landestypischen Speisen zu den Weinregionen geben. Darunter Elsässischer Flammkuchen, vegetarische Alternativen, Kaiserschmarrn, Käsespezialitäten und Speck/Käse-Variationen. Kurzum: Nahezu alles was das Herz begehrt. Die Weine werden in der Karte nach der Region aufgelistet.

Wetter in Ulm: Was passiert bei Regen und Gewitter?

Aufgrund des Klimawandels wird das Wetter immer unbeständiger, mit Regen und Hitzegewittern muss man – so scheint es – immer öfter rechnen. Doch auch da bietet das Weinfest eine Lösung: Wenn es tatsächlich mal regnen sollte, findet sich schnell Zuflucht in Lauben und unter Schirmen. Wer reserviert hat, ist auch hier auf der sicheren Seite: Denn die reservierten Plätze wurden den überdachten Plätzen angepasst.