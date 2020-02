Nach einem Blitzeinschlag ist eine Weinberghütte in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand die zwölf mal fünf Meter große Hütte am späten Samstagabend in Flammen und brannte fast bis auf die Grundmauern ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.