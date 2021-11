Weil in Baden-Württtemberg wiederholt ein Schwellenwert bei der Intensivbettenbelegung überschritten wurde, wird die Corona-Alarmstufe ausgerufen

Mit Blick auf die Vorweihnachtszeit fragen sich einige nun, wie es um die Weihnachtsmärkte steht

Was gilt aktuell für den Weihnachtsmarkt in Stuttgart ?

für den ? In München wurde der Christkindlmarkt bereits abgesagt – droht auch Stuttgart eine Absage?

Alarmstufe in BW: Welche Corona-Regeln gelten für Weihnachtsmärkte?

Auch auf den in diesem Jahr wieder in einigen Städten angekündigten Weihnachtsmärkten gilt nun zumindest zum Teil die 2G-Pflicht. Wer eine Bratwurst oder einen Glühwein möchte, braucht einen Impfnachweis oder Genesenen-Nachweis. Für den reinen Warenverkauf soll das nicht nötig sein. Das heißt, auch ungeimpfte Personen können auf dem Weihnachtsmarkt einkaufen. Doch einige Städte setzen bei ihren Märkten direkt auf eine strenge 2G-Regel mit Einlasskontrollen.

Weihnachtsmarkt Stuttgart 2021: Trotz Corona bislang keine Absage

Nachdem der Stuttgarter Weihnachtsmarkt im Vorjahr ausfallen musste, soll er 2021 nach derzeitigem Stand (16.11.) wieder im Rahmen der aktuell geltenden Corona-Verordnung stattfinden.

Anders sieht es in der bayerischen Landeshauptstadt aus: In München wurde der Christkindlmarkt, der zu den größten Weihnachtsmärkten in Deutschland zählt, am 16.11. abgesagt. Mehr Infos dazu gibt es im folgenden Artikel nachzulesen:

Beginn Weihnachtsmarkt Stuttgart: Wann eröffnet der Markt?

Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart soll am 24. November 2021 eröffnen. Bis einschließlich 30. Dezember 2021 sollen dort Besucher empfangen werden können. Damit dauert der Weihnachtsmarkt eine Woche länger als ursprünglich geplant.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Stuttgart

Sollte der Weihnachtsmarkt wie bislang geplant stattfinden können, gelten (Stand 16.11.) voraussichtlich folgende Öffnungszeiten laut der Homepage der Stuttgarter Weihnachtsmarkts.

Von 24. November bis 30. Dezember:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag: 10 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 21 Uhr

Am 24.12. soll der Markt von 10 bis 15 Uhr geöffnet haben, am 26.12. von 11 bis 21 Uhr. Am 1. Weihnachtsfeiertag soll er geschlossen bleiben. Eine Lange Einkaufsnacht ist für den 11.12. von 10 bis 22.30 Uhr geplant.

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart 2021?

Wie in vielen anderen Kommunen ist auch in Stuttgart derzeit noch nicht endgültig klar, welche Corona-Regeln für den Weihnachtsmarkt gelten werden. „Unter welchen Voraussetzungen und Zugangsregelungen die Besucher:innen gemeinsam mit den Aussteller:innen die stimmungsvolle Weihnachtszeit im Herzen der Landeshauptstadt genießen können, wird in den kommenden Tagen in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung beschlossen“, heißt es auf der Homepage des Stuttgarter Weihnachtsmarkts.

Medienberichten zufolge soll am 18. November 2021 die endgültige Entscheidung getroffen werden. Wie die Stuttgarter Zeitung schreibt, soll jedoch für Besucher in jedem Fall die 2G-Regel und eine Maskenpflicht gelten.