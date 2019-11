Der 25 Meter hohe zentrale Weihnachtsbaum Stuttgarts wird geschmückt - Zehntausende Lichter sollen zur Vorweihnachtszeit an ihm leuchten. Vergangene Woche wurde die Weißtanne am Schlossplatz aufgestellt, vom Montag an bis zum Ende dieser Woche sind nach Angaben der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart fünf Helfer mit dem Dekorieren beschäftigt. Sie behängen einen der höchsten Weihnachtsbäume Deutschlands mit 6500 Metern Lichterkette, 40 000 Lämpchen befinden sich daran. Auf die Spitze kommt ein goldener Stern mit einem Durchmesser von eineinhalb Metern.

Zum ersten Mal soll der Baum zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts am 27. November erstrahlen. Eine zweite, mit 20 Metern etwas kleinere Weißtanne steht auf dem Marktplatz.

Pressemitteilung in.Stuttgart