Alle Jahre wieder! Weihnachten 2019 steht vor der Tür und für viele ist es nicht nur eine Zeit, die man mit der Familie und Freunden verbringt, sondern auch eine Zeit der liebgewonnen Traditionen. Bei jedem läuft Weihnachten ein bisschen anders ab - für manche bedeutet das Fest der Liebe aber auch Stress pur. Viele Tipps und Infos findest du in dieser Übersicht.

Deko an Weihnachten muss sein!

2017 waren einer Statista-Umfrage zufolge 23% der Deutschen bereit, über 70 Euro für ihre Weihnachtsdekoration auszugeben (Adventskränze und Weihnachtsbäume nicht mit einberechnet).

Holz-Rentiere im Garten, ein Kranz an der Tür, Kunstschnee am Fenster - zur Weihnachtszeit hat jeder andere Deko-Vorlieben. Dennoch zeichnen sich jedes Jahr gewisse Trends ab - 2019 verstärkt sich der Hang zum Glamour: pompös und bunt soll es an Weihnachten sein.

Auch Außenbeleuchtung am Haus ist beliebt, man sollte es damit jedoch nicht übertreiben: Der Deutsche Mieterbund hat uns erklärt, was erlaubt ist und was nicht.

Vorfreude ist die schönste Freude: Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg

Weihnachts-, Advents- und Christkindlmärkte gibt es im Südwesten zuhauf - da hat jeder die Qual der Wahl. Hier gibt es Infos zu den Weihnachtsmärkten in Ulm, Crailsheim, Schwäbisch Hall, Reutlingen und Geislingen.

Weihnachtsbaum: Klassisch oder eine hippe Alternative?

Das Fest der Liebe? So bleibt Heiligabend friedlich

Für 56% der Deutschen ist „Harmonie an Weihnachten besonders wichtig“. Trotzdem geben mehr als ein Drittel der Paare an, sich an Weihnachten zu streiten. Wie man das vermeiden kann, hat uns ein Paartherapeut erklärt.

Das Fest der Geschenke!

Andere Länder, andere Sitten - das gilt auch für Weihnachten. Ob Trickfilme an Heiligabend, romantische Dates oder Barbecue am Strand: Hier findest du Weihnachts-Bräuche rund um den Globus.

Weihnachten im TV - die besten Filme zum Fest

Die schönsten Weihnachtslieder

Und was wäre Weihnachten ohne Weihnachtslieder? Wir haben eine Auswahl der schönsten Songs:

