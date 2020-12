Nur noch wenige Tage bis Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen. In diesem Jahr ist alles anders als sonst, aufgrund von Corona erwartet uns ein ungewöhnliches Weihnachten. Der Geschenke-Stress hat sich nahezu völlig auf Online-Einkäufe verschoben und der Lockdown sorgt dafür, dass wir schon jetzt viel Zeit zuhause verbringen.

Es ist eine Zeit, in der Weihnachtsfilme noch lieber geschaut werden als sonst und in der Weihnachtsgrüße per Whatsapp eine immer größere Bedeutung bekommen. Was ist aufgrund von Corona an den Feiertagen erlaubt? Wieso feiern wir Weihnachten eigentlich? Wir haben euch sämtliche Infos in dieser Übersicht zusammengefasst.

Bedeutung und Feierlichkeiten an Heiligabend am 24. Dezember

Christen finden sich an Heiligabend zusammen, um die bevorstehende Geburt von Jesus Christus zu feiern. Viele Menschen ohne christliche Glauben begehen den Heiligabend ebenfalls, allerdings zelebrieren sie diesen Abend hauptsächlich mit der Bescherung und einem Weihnachtsessen.

Die Katholiken feiern an Heiligabend zwei Messen. Eine Vorabendmesse am 24. Dezember und die Christmette um Mitternacht auf den 25. Dezember. Die evangelische Kirche feiert einen abendlichen Gottesdienst, das Christvesper, und einen nächtlichen Gottesdienst, die Christnacht. Dazu kommen natürlich noch die Krippenspiele, die besonders beliebt sind.

1. Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember

Am 25. Dezember wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert, der in dieser Nacht in Bethlehem geboren wurde. In vielen anderen Ländern der Welt wird die Bescherung deshalb am 1. Weihnachtsfeiertag gemacht. Dieser Tag ist fast überall auf der Welt ein Feiertag und ein arbeitsfreier Tag.

2. Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember

An diesem Tag wird weniger der Geburt Christi gedacht, sondern vielmehr der Menschwerdung Gottes und seiner Ankunft auf Erden. Die Katholiken gedenken außerdem dem heiligen Stephanus, der als erster Märtyrer wegen seines Glaubens an Jesus getötet wurde. Dieser Tag ist in Deutschland ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag, während die Menschen in vielen anderen Ländern nicht frei haben.

Weihnachten und Corona: Was ist erlaubt?

Eine große Feier mit der ganzen Familie, dazu noch ein paar Freunde zum Christbaumloben und Besuche bei Verwandten – in diesem Jahr wird es das so nicht geben. Aufgrund der Corona-Lage befinden wir uns bis Mitte Januar im Lockdown. Für Weihnachten gibt es zwar Lockerungen, doch was ist alles erlaubt und was nicht? Ausführliche Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel:

Weihnachtsgrüße per Whatsapp verschicken

In diesem Jahr bleibt vielen aufgrund der aktuellen Corona-Situation gar nichts anderes übrig, als ihren Liebsten Grüße und Wünsche für Weihnachten per Nachricht zukommen zu lassen. Wer nicht auf die klassische Weihnachtskarte setzt, kann Sprüche, Videos und GIFs per Whatsapp versenden. Wir haben euch die kreativsten Grüße zusammengefasst.

Die besten Weihnachtsfilme zum Fest

Vor Weihnachten sind sie der absolute Garant, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. An Weihnachten selbst machen sie die Zeit mit der Familie noch gemütlicher bei einer heißen Tasse Tee und Plätzchen vor dem Fernseher oder dem Laptop. Wir haben euch die besten Weihnachtsfilme im TV, auf Netflix und Amazon Prime zusammengefasst.

„Kevin allein zu Haus“ und Co. – Weihnachtsfilme im TV 2020

Die schönsten Weihnachtsfilme für Kinder

Die besten Weihnachtsfilme auf Netflix

Klassische und neue Weihnachtsfilme auf Amazon Prime

Öffnungszeiten an Weihnachten 2020

Heiligabend ist tatsächlich kein gesetzlicher Feiertag. Meistens haben Läden an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet. Da aufgrund des Lockdowns der Großteil des Einzelhandels geschlossen hat, betrifft das in diesem Jahr nur Lebensmittelläden, Apotheken und Co. Meist findet man vor Ort genaue Öffnungszeiten für die Feiertage.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen sind die Geschäfte geschlossen, da es sich um gesetzliche, bundesweite Feiertage handelt. Lediglich Tankstellen und Kioske an Bahnhöfen haben geöffnet.

Weihnachten 2020: Die Wetter-Prognose

„Leise rieselt der Schnee…“ Aber tut er das dieses Jahr auch an den Feiertagen? Wohl eher nicht. Mit weißen Weihnachten wird es in flacheren Lagen in Deutschland auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach nichts. Auch wenn Prognosen noch unsicher seien, bleibe es im Tiefland wohl mehrheitlich grün, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mit. Daran ändere auch nichts, dass sich in Richtung Feiertage ein Ende der derzeit sehr milden Witterung abzeichne. Im höheren Bergland könne indes an Weihnachten durchaus mal Schnee mit dabei sein.

Vorher geht es laut DWD noch vergleichsweise warm weiter, mit häufigen Niederschlägen vor allem im Westen. Deutlich trockener werden die kommenden Tage im Osten und Südosten Deutschlands. Während beispielsweise in Nordrhein-Westfalen am Freitag bis zu zwölf Grad möglich sind, dürften die Temperaturen etwa im Donautal bei zähem Nebel und Hochnebel höchstens vier Grad erreichen, südlich der Donau sind Frostnächte möglich, sonst bleibt es auch nachts frostfrei.

Weiße Weihnachten eher selten in Deutschland

Meteorologen sprechen von weißen Weihnachten, wenn an allen Festtagen morgens um 7 Uhr mindestens ein Zentimeter Schnee liegt. Doch das passiert in Deutschland nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 12,5 Prozent und kommt etwa alle acht Jahre vor. Trotzdem kann man sagen, dass Weihnachten einfach ungünstig liegt. Erst am 21. Dezember ist astronomischer Winteranfang. Außerdem fällt in der Zeit von Weihnachten bis Silvester das Weihnachts-Tauwetter. Dieses milde Wetter folgt meist auf einen Wintereinbruch mit Eis und Schnee im Dezember. Aber natürlich kommt es dabei auch auf den Standpunkt an. Die Zugspitze ist der einzige Ort in Deutschland, an dem es jedes Jahr weiße Weihnachten gibt.