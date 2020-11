Alle Jahre wieder! Und doch ist es dieses Jahr aufgrund von Corona ein ungewöhnliches Fest. Weihnachten steht vor der Tür und für viele ist es nicht nur eine Zeit, die man mit der Familie und Freunden verbringt, sondern auch eine Zeit in der man sich vom Weihnachts-Wahnsinn und Geschenke-Chaos wieder erholen kann. Viele Tipps und Infos rund um die besinnliche Zeit findet ihr in dieser Übersicht.

Bedeutung und Feierlichkeiten an Heiligabend am 24. Dezember

Christen finden sich an Heiligabend zusammen, um die bevorstehende Geburt von Jesus Christus zu feiern. Viele Menschen ohne christliche Glauben begehen den Heiligabend ebenfalls, allerdings zelebrieren sie diesen Abend hauptsächlich mit der Bescherung und einem Weihnachtsessen.

Die Katholiken feiern an Heiligabend zwei Messen. Eine Vorabendmesse am 24. Dezember und die Christmette um Mitternacht auf den 25. Dezember. Die evangelische Kirche feiert einen abendlichen Gottesdienst, das Christvesper, und einen nächtlichen Gottesdienst, die Christnacht. Dazu kommen natürlich noch die Krippenspiele, die besonders beliebt sind.

1. Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember

Am 25. Dezember wird die Geburt von Jesus Christus gefeiert, der in dieser Nacht in Bethlehem geboren wurde. In vielen anderen Ländern der Welt wird die Bescherung deshalb am 1. Weihnachtsfeiertag gemacht. Dieser Tag ist fast überall auf der Welt ein Feiertag und ein arbeitsfreier Tag.

2. Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember

An diesem Tag wird weniger der Geburt Christi gedacht, sondern vielmehr der Menschwerdung Gottes und seiner Ankunft auf Erden. Die Katholiken gedenken außerdem dem heiligen Stephanus, der als erster Märtyrer wegen seines Glaubens an Jesus getötet wurde. Dieser Tag ist in Deutschland ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag, während die Menschen in vielen anderen Ländern nicht frei haben.

Weihnachten im TV - die besten Filme zum Fest

Die schönsten Weihnachtsfilme für Kinder

Tipps für den Transport des Weihnachtsbaums

Nicht mehr lange, bis der Verkauf von Weihnachtsbäumen beginnt. In diesem Artikel findet ihr ein paar Tipps, wie der Baum sicher zu Hause ankommt.

Öffnungszeiten an Weihnachten 2020

Heiligabend ist tatsächlich kein gesetzlicher Feiertag. Meistens haben Läden an Heiligabend bis 14 Uhr geöffnet. Das bedeutet für alle, die Last-Minute noch Geschenke, Einkäufe oder Christbäume besorgen müssen, dass sie auch noch an diesem Tag Zeit dafür haben. Meist findet man vor Ort genaue Öffnungszeiten für die Feiertage.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen sind die Geschäfte geschlossen, da es sich um gesetzliche, bundesweite Feiertage handelt. Lediglich Tankstellen und Kioske an Bahnhöfen haben geöffnet.

Weiße Weihnachten? Das Wetter an Weihnachten 2020

„Leise rieselt der Schnee…“ Aber tut er das dieses Jahr auch an Weihnachten? Die schöne Vorstellung von Heiligabend ist, wenn man nach dem Gottesdienst nach Hause durch den Schnee stapft und dann in den neuen Kuschelsocken noch mehr Geschenke auspackt, während draußen schönes Schneegestöber herrscht. Aber auch wenn diese Vorstellung in unseren Köpfen feststeckt, ist sie doch eher unwahrscheinlich.

Meteorologen sprechen von weißen Weihnachten, wenn an allen Festtagen morgens um 7 Uhr mindestens ein Zentimeter Schnee liegt. Doch das passiert in Deutschland nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 12,5 Prozent und kommt etwa alle acht Jahre vor. Trotzdem kann man sagen, dass Weihnachten einfach ungünstig liegt. Erst am 21. Dezember ist astronomischer Winteranfang. Außerdem fällt in der Zeit von Weihnachten bis Silvester das Weihnachts-Tauwetter. Dieses milde Wetter folgt meist auf einen Wintereinbruch mit Eis und Schnee im Dezember. Aber natürlich kommt es dabei auch auf den Standpunkt an. Die Zugspitze ist der einzige Ort in Deutschland, an dem es jedes Jahr weiße Weihnachten gibt.