Gerade war noch Halloween und plötzlich ist der Weihnachtsmarkt schon in vollem Gange. Nur noch wenige Tage sind es bis zum 1. Dezember - und damit bis zum ersten Türchen. Hände hoch, wer dieses Jahr mal wieder vergessen oder erfolgreich prokrastiniert hat, einen Adventskalender zu besorgen.

Aber keine Sorge: Wir haben ein paar Tipps gesammelt, mit denen ihr ganz schnell einen schönen und individuellen Adventskalender selbst machen kann. Dafür braucht ihr nur wenige Utensilien und noch weniger Basteltalent. Viel Spaß!

1. Der Einfache

Ihr braucht:

24 braune Papiertütchen

24 kleine Zettel

24 kleine Wäscheklammern

Edding in verschiedenen Farben

Sachen zum Befüllen

Zunächst schreibt ihr auf die Zettel die Zahlen von 1 bis 24. Wer mit künstlerischem Talent gesegnet ist, kann noch weihnachtliche Motive darauf zeichnen. Danach füllt ihr eure Überraschungen in die Tüten und faltet die Öffnung zweimal um. Mit den Wäscheklammern fixiert ihr dann die Zettel so an den Tüten, dass diese zu bleiben. Die Tüten kommen entweder in einen Korb, eine Schale oder werden mit den Wäscheklammern an einer Schnur aufgehängt.

2. Der Recycelte

Zugegeben, um diesen Adventskalender kurzfristig zu machen, müsst ihr in den nächsten Tagen noch sehr viel Kaffee trinken. Dafür ist er ein echter Hingucker und ein tolles Geschenk für einen Kaffeefan. Außerdem ist er praktisch recycelt.

Ihr braucht:

24 Einweg-To-Go-Becher

48 Wackelaugen

rotes Tonpapier

braunes Tonpapier

eine Schere

Sachen zum Befüllen

48 Rentiergeweihe auf das braune Tonpapier malen, ausschneiden und jeweils zwei hinten an den Becherdeckel kleben. Dann 24 kleine Kreise auf das rote Tonpapier zeichnen und ausschneiden. Als Nase in die Mitte der Bechervorderseite kleben. Jeweils zwei Wackelaugen darüber befestigen. Jetzt müsst ihr die Becher nur noch befüllen. Die fertigen Rentiere könnt ihr entweder in ein Regal stellen oder ihr macht links und rechts direkt unter den Deckelrand ein Loch und fädelt die Becher auf eine Schnur auf. Jetzt nur noch an die Wand hängen und fertig ist das Rentier-Rudel.

3. Adventskalender aus Klopapierrollen

Ihr braucht:

24 leere Klopapierrollen oder 12 Küchenpapierrollen (in der Mitte durchschneiden)

selbstklebendes Geschenkband

Dekoband für Geschenkschleifen

kleine Etiketten mit Zahlen von 1 bis 24

Heißkleber

ein dünnes Brett oder festes Papier als Hintergrund

Sachen zum Befüllen

Drückt die Rollen zunächst auf einer Seite ein, sodass die eine Öffnung geschlossen wird. Jetzt auf der anderen Seite befüllen und ebenfalls zudrücken. Danach befestigt ihr das selbstklebende Band längs, so dass die Rollen nicht mehr aufgehen können. Bindet nun das Dekoband quer zu einer Schleife, in die ihr je ein Etikett mit Nummerierung befestigt. Als Besonderheit könnt ihr bei den Bändern variieren oder die Rollen mit kleinen Sternen verzieren. Zum Schluss klebt ihr die Rollen mit der Rückseite auf das Brett oder feste Papier und hängt dieses an die Wand. Voilá!

4. Kalender aus Glas

Steht bei euch auch mal wieder der Gang zum Altglascontainer an? Verschiebt ihn doch noch um einen Monat und verwandelt die alten Marmeladengläser lieber in einen Adventskalender.

Ihr braucht:

24 Gläser oder Flaschen mit Deckel

2 oder mehr Farbsprays

Etiketten mit Zahlen von 1 bis 24

eventuell Krepppapier

Sachen zum Befüllen

Macht die Gläser gründlich sauber und entfernt die Etiketten. Sprüht dann Deckel und Gläser in zwei verschiedenen Farben an. Wenn ihr die Gläser nicht komplett einsprühen wollt, könnt ihr sie vorher mit Krepppapier abkleben. Lasst alles gut trocknen und entfernt das Krepp. Befüllt die Gläser, schraubt sie zu und befestigt die Etiketten mit Kleber an den Gläsern. Auf dem Blog Craftroomstories könnt ihr euch noch genauere Infos holen.

5. Wenn es wirklich ganz schnell gehen muss

Ihr lest diesen Artikel erst am 30. November und habt nicht mal mehr Zeit, einkaufen zu gehen? Dann ist die Gutschein-Variante für euch.

Ihr braucht:

etwas dickeres Papier

Geschenkpapier oder Aufkleber zum Verzieren

goldenen und schwarzen Edding

einen kleinen Karton

Faltet aus dem Papier kleine Kärtchen. Verziert diese mit dem Geschenkpapier und den Aufklebern. Beschriftet die Kärtchen mit dem goldenen Edding von 1 bis 24 und schreibt mit dem schwarzen Edding hinein, wofür der Gutschein steht. Dann einfach den Karton mit Geschenkpapier auskleiden und die Kärtchen darin anordnen. Auf dem Kanal „DIY Inspiration - kreative Ideen um Selbermachen“ könnt ihr euch das Tutorial Schritt für Schritt anschauen.