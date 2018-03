Meißenheim Wegen Spinne: Autofahrerin verursacht Unfall auf A5

Meißenheim / DPA

Wegen einer Spinne hat eine Autofahrerin einen Unfall auf der Autobahn 5 verursacht. Nach Angaben der Polizei hatte die 39-Jährige das Krabbeltier am Freitag bei Meißenheim (Ortenaukreis) durch ihren Wagen krabbeln sehen. Darüber erschrak sie so sehr, dass sie das Lenkrad herumriss - und in eine Leitplanke krachte. Das Auto bohrte sich demnach unter die Leitplanke und wurde schwer beschädigt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit mehreren tausend Euro. Die Fahrerin hatte Glück im Unglück: Sie blieb unverletzt. Ob die Spinne den Unfall heil überstand, blieb unklar.

