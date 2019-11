Viele Wolken und etwas Regen - das Wetter im Südwesten wird am Donnerstag wechselhaft. Am Vormittag ziehen von Westen her dichte Wolken auf, im Tagesverlauf ist auch etwas Regen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zudem kann es im höheren Bergland zu starken bis stürmischen Böen, auf den Schwarzwaldgipfeln zu Sturmböen kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 12 Grad. Am Freitag erwartet der Wetterdienst in der Südosthälfte des Landes Regen, im Bergland Schnee. Im Nordwesten soll es bis zur Mittagszeit freundliche Abschnitte geben, später ziehen aber auch hier dichte Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad.

DWD-Vorhersage für Baden-Württemberg