Das Wetter wird am Wochenende in Baden-Württemberg wechselhaft. Am Freitagvormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zunächst Wolken und einige Schauer. Ab dem Mittag soll es teils kräftig gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 21 Grad im Bergland und 28 Grad in der Kurpfalz.

Am Samstag sieht es zunächst besser aus: Dem DWD zufolge wird es zwar etwas bewölkt, es bleibt aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad im Bergland und 29 Grad im Rheintal. Am Sonntag wird es wieder bewölkt und regnerisch, im Laufe des Tages soll es wieder gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad im Bergland und 27 Grad am Oberrhein.

Die neue Woche startet am Montag mit viel Sonne und einigen Wolken bei Höchstwerten von 23 Grad entlang der Alb und 29 Grad am Oberrhein.