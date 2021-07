Der Wechsel ist jetzt offiziell: Sergio Ramos, Urgestein von Real Madrid, wechsel zu Paris Saint-Germain. Das hat der Klub am Donnerstag bekannt gegeben.

Zweijahresvertrag in Paris

Der 35-jährige Spanier, der 16 Jahre in Diensten der Madrilenen stand, unterschrieb einen Zweijahresvertrag in Paris. „Ich bin sehr stolz darauf, Teil dieses ambitionierten Projekts und Teil dieser Mannschaft mit so vielen großartigen Spielern zu sein“, sagte der langjährige Real-Kapitän, für den der Wechsel nach Paris eine „große Veränderung in seinem Leben und eine neue Herausforderung darstellt“.